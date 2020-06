Ingrid upozorila: 'Postoje "prijatelji" koji vam bez po' muke potiho zamjeraju...'

Spisateljica i jedna od stručnjaka iz showa 'Brak na prvu', Ingrid Divković objavila je znakovitu poruku na svom Instagram profilu.

- Postoje "prijatelji", ljudi koji očekuju da ih zivkate i molite da se vidite, "prijatelji" koji vam bez po' muke potiho zamjeraju sve što radite, pojedinci koji govore "ma lako tebi" ne znajući uopće koliko radite, koliko se borite i trgate, to su isti oni koji su usredotočeni samo na vaš krajnji rezultat i koji kada im ne posvetite dovoljno vremena za njihove vlastite drame i žalopojke okolo pričaju kako ste bahati i sebični. Srećom, postoje i prijatelji, bez navodnika, pravi prijatelji koje viđate rjeđe nego što bi to željeli jer život je nažalost takav, užurban i stresan, i kilometri i prioriteti često vode glavnu riječ, ali su to prijatelji koji bez imalo zadrške razumiju vaše borbe i vaše vrijeme, prijatelji koji ni najmanje ne očekuju da ih neprestano zivkate i moljakate, a vlastitoj se drami i žalopojkama smiju u lice. Takvi prijatelji znaju razumjeti. Vole vas, jer prvenstveno vole sami sebe. Takvi su prijatelji vrijedni, dapače neprocijenjivi su. Oni istinski vide i osjete ono što ovi prvi po redu ali ne i prvi po vrijednosti, mogu samo naslutiti - napisala je Divković, a u komentarima ispod objave mnogi su se s njom složili.

Podsjetimo, da život nekad piše zaista neočekivane priče, uvjerili su se i bivši kandidat showa “Brak na prvu” Luka Budak i spisateljica Ingrid Divković koja se u istom RTL-ovu projektu našla u ulozi ljubavnog eksperta. Nakon što su Adam Kromer i Gordana Marelli javnosti otkrili da su se zaljubili nakon sudjelovanja u eksperimentu te da uskoro očekuju i prinovu, jedna lijepa ljubavna priča dogodila se i između Luke i Ingrid.

Nedavno su uhvaćeni u šetnji u centru Zagreba čime su dodatno potvrdili kako im ruže cvjetaju, a gotovo svakodnevno komentiraju jedno drugom sadržaj na društvenim mrežama što fanovi vjerno prate.

