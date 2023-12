Ideja Zorana Šprajca malo je previše otišla u banaliziranje, ali je poslala poruku o nedostatku seksualnog odgoja

Zov divljine // HRT1 - tri ruže

Unatoč sve većem broju programa, ponekad gledatelji mogu steći dojam - da koji god kanal okreneš, uvijek se vrti jedno te isti sadržaj te da se na televiziji teško može pronaći raznoliki program za gledanje. Srećom, pojave se tu i tamo emisije koje svojom drugačijom tematikom, pristupom i sugovornicima potpuno demantiraju takvo razmišljanje. “Zov divljine”, nova dokumentarna serija koja se prikazuje na prvom programu HRT-a upravo je jedna od takvih. Riječ je o serijalu koji gledatelje upoznaje s ljudima “koji su odlučili promijeniti svoj gradski život i odabrali život u prirodi, od prirode i u skladu s njom”. Tako je u prošlog tjedna prikazanoj epizodi novinar Daniel Lacko posjetio Legrad, mjesto na samom sjeveru Hrvatske, tik uz granicu s Mađarskom, a koje se često naziva hrvatskom Amazonom s obzirom na šumarke i močvare. Upravo je u takvom okruženju svoj dom izgradio akademski slikar Toni Franković koji se nakon 15 godina života u svjetskim metropolama odlučio skrasiti baš u Legradu, okružen divljim i domaćim životinjama, raznolikim biljem i prirodom. U razgovoru s Lackom otkrio je kako živi, koje su čari Legrada, ali i pada li mu ponekad teško samoća.

Jasno je već iz opisanog da je sama tema izvanredno pogođena te da predstavlja nešto drugačije, a opet jako zanimljivo. Serijal ima ukupno šest epizoda tako da se interesantne priče samo nižu, a treba pohvaliti i opušten način na koji su napravljene. Razgovor, naime, između novinara i sugovornika niti u jednom trenutku nije isforsiran, već je izrazito prirodan, teče glatko i kao da gledatelji i sami sudjeluju u njemu te na taj način izlaze iz okvira onoga što im je svakodnevno te se upoznaju sa sasvim drugačijim načinom života. Također, u serijalu su odlično prikazani skriveni dijelovi Hrvatske poput Legrada tako da ima i putopisnu notu upoznavanja novih mjesta. Vidi se da je autorski tim imao ideju koju je izvrsno realizirao!

Riba na torti // Nova TV - četiri kaktusa

A s druge strane, već prožvakana ideja pojavila se kao “novost” na Novoj TV. I ta je televizija počela emitirati “Večeru za pet”, odnosno svoju inačicu tog showa što zapravo spada u rubriku “vjerovali ili ne” jer od svih emisija na televiziji, “Večera za pet” uistinu ne djeluje kao nešto što bi bilo tko išao kopirati. Ali eto, idući put kada posumnjate u vlastitu kreativnost, ukus ili uspješnost, sjetite se da netko čak i za “Večeru za pet” smatra da je dobra ideja koja bi trebala dobiti svoju novu verziju. Kao da prva nije dovoljna. Pa je tako Nova TV osmislila “Ribu na torti”. Što god to značilo.

Koncept je doslovno identičan kao kod konkurentske emisije na RTL-u, samo što su sudionici ovog showa poznate osobe. O tome tko su te osobe i kakav je odabir kandidata nećemo, jer i u komentiranju treba zadržati pristojnost, a nije baš pristojno propitivati koliko netko je ili nije poznat, pa neka to publika sama procijeni. Možemo samo zaključiti da će joj možda u većoj ili manjoj mjeri prilikom procjene kandidata biti potreban Google. Emisiju pak vodi dobro znani Ivan Pažanin koji se već dokazao kao izrazito zanimljivo televizijsko lice kojeg kamere vole, no čak i on ne izvlači ovaj format iz jednostavnog razloga što ne dolazi dovoljno do izražaja. I u ovom je showu, kao i u Večeri za pet, fokus na kandidatima i mjesta za voditelja zapravo uopće nema pa se on pojavljuje tek tu i tamo bez jasne svrhe.

Stanje nacije // RTL - dvije ruže

Na novu je ideju došao i Zoran Šprajc u svome “Stanju nacije”, a sam ju je na društvenim mrežama opisao ovim riječima: “Ondje gdje je zakazao hrvatski obrazovni sustav uskače Stanje nacije: od ovog petka kreće zdravstveno - edukativni serijal o seksualnom obrazovanju mladih, rađen po državnom kurikulumu koji je u nastavnom programu izrazito zanemaren. Mladima, ali i svim starima koji žele nadopuniti svoje znanje o toj tematici, osnove seksa približit će europska rekorderka u seksu Sweet Mery i njezin učenik Siniša”. I uistinu, prošlog je petka porno glumica Marija Zadravec demonstrirala gledateljima - kako se na bananu navlači kondom. Zapravo je riječ o veoma zanimljivom načinu kako poslati poruku o nedostatku seksualnog odgoja u obrazovnom sustavu, no treba dodati i da je satira u ovom specifičnom slučaju malo previše otišla u banaliziranje. Tako da, iako je sama ideja smislena, izvedba Zadravec i Asima Ugljena (učenik Siniša) je u konačnici samo izazvala samo puno čuđenja, bez da je poslana neka konkretna poruka.

Euro 2024: Ždrijeb skupina // HRT 2 - četiri ruže

Da je Hrvatska na ždrijebu za Euro izvukla skupinu smrti, već je poznato. No uslijed uzbuđenja i adrenalina možda je nekome promaklo primijeniti kako je sam ovaj događaj i njegov televizijski prijenos iz sezone u sezonu sve zanimljiviji. Impresivno je da već sam ždrijeb izaziva u nekim trenucima taj “wow efekt” i definitivno diže uzbuđenje ususret još jednog Europskog prvenstva.

