Šuška se da bivši suprug Elle Dvornik ponovno ljubi i da je u vezi s agenticom nekretnina

Bivši suprug najpoznatije domaće influencerice Elle Dvornik, 47-godišnji Charles Pearce ponovno ljubi, priča se u zagrebačkim kuloarima. Od izvora bliskog paru doznajemo kako je Britanac navodno već neko vrijeme u ljubavnom odnosu s agenticom za prodaju nekretnina Sandom Marušić. Iako je Charles još uvijek u procesu razvoda od Elle, nije gubio vrijeme te je odlučio okrenuti novu stranicu u životu. Čini se da je sreću ponovno pronašao u Hrvatskoj.

Samozatajna Sanda vlasnica je agencije Sanevis za prodaju luksuznih nekretnina, a tvrtka joj je registrirana u Balama, gdje i živi. Ranije je bila u dugogodišnjoj vezi s uglednim francuskim arhitektom Robertom Dallasom, koji je svojedobno radio i na velikim projektima u Hrvatskoj. Samozatajna plavuša godinama je živjela u Zagrebu, a potom se preselila u Istru. Charles i Sanda na društvenoj mreži Instagram prate jedno drugo, a on svojoj, kako se čini, novoj odabranici skoro sve objave označuje sa "sviđa mi se".

Kontaktirali smo Sandu Marušić koja nam je rekla kako se trenutačno nalazi u Švedskoj te da ne može dugo razgovarati. Kratko je dala i svoj komentar u vezi s ljubavnim odnosom s Charlesom Pearceom. – On i ja nismo u vezi, ali jako smo dobri prijatelji i partneri. Jedino ja znam njegovu situaciju s Ellom – kazala je Sanda kroz smijeh, no ipak, izvor blizak redakciji tvrdi kako se iza njihova prijateljstva krije nešto više. Također, kontaktirali smo i Charlesa Pearcea putem društvene mreže Instagram, no ostali smo uskraćen za njegov odgovor. Svakako ćemo ga objaviti čim ga dobijemo.

Ella Dvornik danas je stigla na Općinski sud u Puli u pratnji svog odvjetnika, baš kao i Charles u pratnji odvjetnice. Danas im je zakazano ročište.

Podsjetimo, domaća influencerica i glazbenica Ella Dvornik nedavno je javnosti obznanila kako je ljubavi i braku s 14 godina starijim Charlesom Pearceom došao kraj. Par je živio u Balama u Istri s dvije kćeri, šest godina starom Balie Dee i tri godine mlađom Lumi Wren. Njihova ljubavna priča započela je kad je 22-godišnja Ella upoznala Charlesa u Londonu, a vjenčali su se na Valentinovo 2019. u Las Vegasu nakon pet godina ljubavi i tri godine zaruka.

"Svi su se smijali našoj vezi jer su mislili da je razlika u godinama prevelika i da je to nešto što će nas brzo proći, da nikada nećemo moći razumjeti jedno drugo na pravi način. Ali, evo nas ovdje, četiri godine poslije, u našem domu, s dva kućna ljubimca i bebom na putu", napisala je na Instagramu kći Dine i Danijele Dvornik 2017. godine kada im je na svijet stigla prva kćerkica Balie Dee. Par je tada bio na glasu kao jedan od omiljenih 'it' domaćih parova, rado viđeni gosti raznih manifestacija, a influencerica je uspješno, unatoč majčinstvu i obvezama, gradila svoju karijeru. Trenutak koji ih je još jednom silno razveselio jest dolazak njihove druge kćerkice Lumi Wren 2020. godine. Osim što se prati svaki njezin korak na društvenim mrežama, Ella se odnedavno ozbiljnije upustila i u glazbene vode projektom Alterella.

