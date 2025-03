Iako 'Gospodin Savršeni' popularnost duguje modernim kanalima, ipak bi trebalo voditi računa o TV gledateljima

Gospodin Savršeni // RTL - jedna ruža

Završila je još jedna sezona "Gospodina Savršenog"! Ili nije... Kako se uzme. Relativan je kraj ove sezone ovisno o platformi na kojoj gledatelji prate show, kao što države u novu godinu ulaze ovisno o vremenskoj zoni. Pa se tako na Voyu već zna tko su Šimina i Miloševa izabranica, dok se na televiziji još vrte regularne epizode. Društvene mreže i portali su, pak, zbunjeni i podvojeni pa se malo piše o pobjednicama, a malo o tome tko je ispao, kakve su kome šanse i tko će dobiti ružu. Pohvalno je što je RTL napravio iskorak i krenuo s emitiranjem showa na digitalnoj platformi i prije nego što je ono krenulo na televiziji, no trebalo je to u konačnici uskladiti pa da barem finale bude emitirano u isto vrijeme. Ovako je, s obzirom na popularnost showa, praktički nemoguće ne saznati epilog. Pa iako "Gospodin Savršeni" tu popularnost duguje upravo modernim kanalima, ipak bi trebalo voditi računa o televizijskim gledateljima. Mi hoćemo, pa ćemo su suzdržati od komentiranja kraja dok ga svi ne dočekaju, ali recimo samo da treba pohvaliti RTL što su postigli da se kraj jednog showa toliko iščekuje i da publika toliko zdušno navija za svoje favorite.

Nedjeljom u 2 // HRT 1 - četiri ruže

I dok zbog "Gospodina Savršenog" društvene mreže gore (kako bi se to modernim rječnikom reklo), Facebook stranica emisije "Nedjeljom u dva" izravno je prozvala svoje pratitelje zbog manjka interesa za temu obrazovanja. I to s pravom. "Na stranici na kojoj bude i 30 tisuća lajkova, gostovanje jednog profesora ne skupi ni 100? Ok, nećemo zaključivati ništa prepametno, ali tko sutra pogleda Ivana Janjića u Nedjeljom u 2 sigurno će ga dugo pamtiti. Ništa više ni manje. Nu2", stoji u objavi. Gost je kod Aleksandra Stankovića bio, naime, profesor Ivan Janjić iz zagrebačke I. gimnazije, a pozvan je u emisiju u povodu prošlotjednog štrajka profesora, kako se bi se pokazala perspektiva "profesora zbog kojih učenici vole ići u školu". Za početak, treba pohvaliti uopće tu ideju da se razgovara s takvim sugovornicima, koji rijetko imaju prostor u medijima, a zaista ih je vrijedno čuti. Dokazao je to i ovaj profesor koji je zaista nakon gostovanja primio salvu pohvala, a mnogi su komentirali da boljeg gosta već dugo nisu slušali. Čuti kako jedan profesor govori da nije normalno da svako dijete ima savršen prosjek, da se roditelji ne bi trebali svakodnevno miješati u školovanje svoje djece, ili da s mladima treba razgovarati kao s ravnopravnima pravo je bilo osvježenje, a cijela je emisija zaista bila upečatljiva i drugačija. Pokazao je Stanković zapravo jedan sasvim novi pogled na obrazovni sustav, humaniziran i personaliziran, a općenito treba pohvaliti njegov potez da emisije sve češće posvećuje sugovornicima iz svakodnevnog života koji imaju zanimljive priče za podijeliti.

Liga nacija 2025: Francuska - Hrvatska // NOVA TV - dvije ruže

Pažnju gledatelja uvijek i bez iznimke može privući hrvatska reprezentacija pa se tako Nova TV pohvalila da je dvoboj između Hrvatske i Francuske na Poljudu imao doseg od gotovo 1,5 milijuna gledatelja te je riječ o najgledanijem sadržaju u ožujku. S obzirom na veliki interes jasno da je da Nova TV ima zadaću pripremiti dobar program pa srećom za to ima već provjernu ekipu. Emisiju sa stručnim komentatorima vodio je Saša Lugonjić, utakmicu je komentirao Marko Šepat, dok je s terena prve informacije imao Stipe Antonijević. Bila je to utakmica kada je Hrvatska odnijela spektakularnu pobjedu pa je zapravo bilo jako lijepo vidjeti koliko su i naši sportski komentatori i novinari u tome uživali te prenijeti emociju.

Brad i Angelina: Ljubav i rat // HRT 2 - jedan kaktus

Kada program nema baš pretjeranu želju zainteresirati publiku, uvijek može staviti neki dokumentarac starog datuma koji više zapravo nije toliko relevantan. Tako se na Drugom programu HRT-a ovog vikenda emitirao film "Brad i Angelina: Ljubav i rat". Snimljen je 2022. godine i prikazan je već nekoliko puta na malim ekranima, a govori o razvodu koji je zapravo nakon osam godina končano i okončan 31. prosinca prošle godine. Zašto i kako je sad "Brangelina" opet aktualna, teško je povezati, pogotovo ako se u obzir uzme da Hollywood danas tresu puno skandalozniji i aktualniji razvodi i parovi.

