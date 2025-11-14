'I nakon 20 godina mnoge zanima zašto sam se počeo smijati na benignoj vijesti o izborima u Iraku'

Tomislav Jelinčić, voditelj i urednik RTL-a Danas, tijekom više od dva desetljeća rada na televiziji postao je jedno od najprepoznatljivijih lica hrvatskog medijskog prostora. Njegova karijera na RTL-u, gdje radi već više od 20 godina, započela je s ključnom ulogom u pokretanju RTL-a u Hrvatskoj 30. travnja 2004. godine, kada je bio voditelj i urednik središnje informativne emisije “RTL Danas”. Time je RTL, sa svojim profesionalnim timom i mladenačkom energijom, donio “nove boje televizije” i označio novu eru komercijalne televizije u zemlji. Kroz godine, Jelinčić je bio dosljedno i prepoznatljivo lice RTL-ovog informativnog programa, a posebno se istaknuo kao voditelj prvih predsjedničkih debata u hrvatskoj povijesti, uključujući “RTL Duel” između Stjepana Mesića i Jadranke Kosor 2005. godine, te kasnije između Milana Bandića i Ive Josipovića 2010. godine, koju je pratilo više od milijun gledatelja. Političari su se tada preznojavali, a još i danas se sjećaju tih duela, kaže nam voditelj. Njegov rad obuhvaća i vođenje brojnih humanitarnih kampanja i emisija uživo, a za svoj je doprinos nagrađen Večernjakovim ekranom 2005. za najboljeg muškog TV voditelja te Modnim Oscarom 2006. za najbolje odjevenu mušku TV osobu. U ovom intervjuu, međutim, fokusirali smo se nešto više na njegov privatni život. Naime, ovaj 48-godišnjak nedavno je proslavio 20. godišnjicu braka. On i supruga Ivana tim su povodom odlučili obnoviti bračne zavjete na istom mjestu i gotovo u isto vrijeme kao prije dva desetljeća. Priznao nam je da je znao da je njegova supruga ona prava kada je shvatio da joj ne smetaju neke njegove mane, a da se s njezinima može nositi. Jelinčić, inače, nije samo cijenjeni urednik i voditelj, već i diplomirani redatelj filma i televizije. Režirao je dokumentarni film “Starac i roda” o najpoznatijim hrvatskim rodama Klepetanu i Malenoj te umirovljeniku Stjepanu koji se brine o njima pokupio brojne pohvale kritičara, dok je publika masovno tražila maramice po torbama. Trenutačno snima još jedan dokumentarac koji bi domaćoj publici mogao biti izuzetno zanimljiv, a riječ je o mlađim generacijama koje odrastaju uz tablete i mobitele. U tom novom dokumentarcu, Tomislav Jelinčić istražuje kritične teme i izazove vezane uz djecu i digitalni svijet, s posebnim naglaskom na ovisnost o mobilnim telefonima, internetu i ekranima, prvenstveno među djecom. Njegova motivacija proizlazi iz promatranja vlastite djece, njihovih prijatelja i odraslih, primjećujući sveprisutnu prirodu ovisnosti o ekranima i njezine štetne učinke. Cilj mu je podići svijest o ovom problemu i njegovim dugoročnim posljedicama, pružajući podršku roditeljima i odgojiteljima u snalaženju u digitalnom dobu te rješavanju problema konzumacije mobilnih uređaja i stalnog vremena pred ekranima kod djece, što identificira kao ozbiljne karakteristike ovisnosti. Jeličić kaže kako djeca danas žive u digitalnom svijetu, dok roditelji tu pokušavaju naći neku ravnotežu, pa smatra da bi im ovakav film mogao pomoći. Ipak, doma je, kaže, osoba kojoj je zen peglanje i pranje posuđa, kuhanje antidepresiv, a kaže i da voli kućanske poslove, no popravak bojlera mu predstavlja poseban izazov. Tijekom našeg razgovora, posvetili smo se i detaljnom pregledu njegova impresivnog dvadesetogodišnjeg angažmana na istoj poziciji, što svjedoči o iznimnoj posvećenosti i kontinuitetu. Jelinčić je pritom izrazio isključivo riječi pohvale za svoje kolege, naglašavajući važnost timskog rada i ne zaboravljajući pritom spomenuti i one čiji doprinos često ostaje izvan svjetla reflektora, a ključan je za uspjeh. Nadalje, razgovor se proširio i na niz drugih tema, s ciljem da se voditelj predstavi u što osobnijem svjetlu. Tako smo imali priliku doznati više o njegovim preferencijama kada je riječ o književnosti, glazbenim žanrovima koje cijeni te televizijskim sadržajima koji ga privlače, pružajući uvid u njegov privatni svijet izvan profesionalnih obveza.