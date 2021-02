Hrvatska diskografska udruga pokrenula je novi glazbeni projekt 'Diskografsku spajalicu'

Domaća diskografska industrija prošla je kroz razne faze razvoja, pomno prateći promjene kako u svijetu, tako i u glazbenoj umjetnosti te popularnoj kulturi. Njena uloga je danas još veća. Uz osnove snimanja, objavljivanja, distribuiranja i oglašavanja raznovrsnih glazbenih djela, ubraja i organiziranje evenata, odnose s javnošću, publishing, obavljanje koncertnih djelatnosti, glazbeno savjetovanje i organizaciju medijskih kuća. Jer, sve je to glazba.

Hrvatska diskografska udruga (HDU) je, uzimajući sve to u obzir, u suradnji s legendarnim radijskim voditeljem i glazbenim urednikom Zlatkom Turkaljem Turkijem krenula u kreiranje novog glazbenog projekta pod nazivom Diskografska spajalica.

Vođeni idejom spajanja glazbenog svijeta pod jedan nazivnik, odlučili smo publici približiti riječi onih bez kojih taj svijet ne bi bio moguć - glazbenicama i glazbenicima. Cilj novog projekta je putem zanimljivih i sadržajnih intervjua predstaviti najbolje doajene te najnovije talentirane izvođače i izvođačice. Intervjui će se objavljivati dva puta mjesečno, pod perom Zlatka Turkalja Turkija, koji će svojim dugogodišnjim iskustvom čitateljima predstaviti ono najbolje od glazbe.

Jako me veseli ovaj glazbeni projekt u kojem su povezane sve karike važne za uspjeh jedne pjesme, autora i izvođača. Razgovori o glazbi danas i u zlatno vrijeme diskografije siguran sam kako će pomoći talentiranim ljudima koji su originalni, kreativno buntovni i znaju što žele. Naši razgovori o glazbenoj produkciji i stvaralaštvu namijenjeni su svima kojima je glazba više od zabave. Glazbenicima kojima se vrata pozornice teško ili nikako ne otvaraju, jer ih ne zanima sudjelovanje u talent showu, nisu spremni na kompromise samo da da bi bili na TV-u ili u nekom glazbenom timu u kojem će najmanje biti svoji", kazao je naš Zlatko Turkalj Turki.

Ljubitelji glazbe će, čitajući intervjue, moći saznati informacije o samim životima glazbenika, njihovom iskustvu i odnosu s diskografskom industrijom, ali i razveseliti se uz pojedine zabavne glazbene anegdote.

Iz Hrvatske diskografske udruge poručuju: "Jedva čekamo predstaviti ovaj projekt kojim ćemo reflektirati sve aspekte diskografske industrije, one prepoznatljive i one malo slabije poznate. Ako vas zanima glazba u njenoj punoj veličini, od umjetničke pa sve do praktične strane, i ako ste oduvijek bili tip osobe koji je 'htio znati više', pridružite nam se u čitanju inspirativnih intervjua s našim najdražim glazbenicima i glazbenicama!"