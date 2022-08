HRT-ovka koja je mnoge oduševila otkrila detalj iz privatnog života: 'Nije baš najzgodnije kad ste suprugu šefica'

Jedna od glavnih zvijezda HRT-ova prijenosa otvorenja Pelješkog mosta bila je voditeljica Nila Miličić Vukosavić koja je svečanu ceremoniju otvaranja vodila s kolegom Duškom Ćurlićem. Upečatljiva i dojmljiva, te nadasve simpatična glavna urednica Radija Dubrovnik mnogima je zapela za oko pa smo upravo zbog toga odlučili porazgovarati s njom o tome kako je prošao taj dan i kako zapravo izgledaju pripreme za tako veliki projekt, a otkrila nam je i neke nepoznate detalje o poslu i svom privatnom životu.

Tekst koji smo objavili o vama nakon što ste vodili program otvaranja Pelješkog mosta bio je najčitaniji na našem portalu. Jeste li očekivali ovakvo zanimanje javnosti?

Ma nije mi moglo uopće pasti na pamet da bi moj angažman u voditeljskom paru mogao izazvati ovakvu pozornost javnosti! Jasno mi je da svako pojavljivanje na malim ekranima donosi izvjesnu količinu reakcija gledatelja, pa time i veću vidljivost u javnom prostoru. Svjesna sam toga jer sam u medijima i u ovom poslu već jako dugo, ali kad su mi, odmah nakon programa otvaranja mosta, na mobitel počeli stizati linkovi na tekst s vašeg portala, bila sam totalno iznenađena... uzbuđena i sretna, jer je bio u pozitivnom tonu!

Kako ste se pripremali za ovaj projekt?

Dobili smo scenarij nekoliko dana ranije, a ključna priprema bila je dan prije samog događaja, na generalnoj probi cijelog spektakla na licu mjesta. Kolega Ćurlić i ja prolazili smo naše dijelove, i uz ostale izvođače kojih je bilo jako puno, i uz sjajnog meštra od spektakla, redatelja Dolenčića, te naše kolege iz HRT-a, finalizirali sve detalje programa. I onda još na dan svečanosti, proba već od ranog popodneva, zadnje provjere scenarija, sitne korekcije protokola, kako to već biva... i u 20 sati smo bili na stageu, spremni za prijenos.

Jeste li imali tremu? Opišite nam malo kako je to izgledalo nekoliko minuta prije nego što je sve trebalo početi.

Inače zaista nemam tremu pred nastupe, dugogodišnja je to rutina, ali za ovaj događaj sam je imala! Prevelika je to odgovornost, a još veća čast, i nekako ne možeš izbjeći grč u želucu, lupanje srca, adrenalin... Pa još kad uzmete u obzir da je vani bilo skoro 40 stupnjeva u zraku, da me je moja vizažistica Ana Obradović Skračić (kojoj zahvaljujem do neba i natrag!) šminkala i krotila mi kosu, u otvorenom šatoru, na vrućini, oko nas cirkuliraju ostali izvođači, a bogme i publika, nemate ogledalo, ništa osim dviju stolica... jer ovo je ipak teren, i okolnosti su izvanredne, onda vas adrenalin nosi još i jače, ma čudna i pomalo apsurdna situacija, ali valjda to tako mora biti i na kraju ispadne sve dobro.

Našim čitateljima je posebno bilo zanimljivo i to što ste odabrali haljinu brenda Xenia Design. Nosite li i privatno odjeću domaćih kreatora?

Da, zapravo se radi o suknji i košulji, predivan komplet koji je jako scenski efektan, i sretna sam da mi je dobro sjeo. Sve što sam ikad vidjela ili nosila od branda Xenia Design, mi je nekako posebno, i s nekim pomakom, divno! Rado nosim odjeću domaćih kreatora, i za svoje nastupe, a i privatno, imam divne komade naše legendarne Grete Gudelj, kao i sjajne dubrovačke dizajnerice večernjih haljina i moje prijateljice Džemile Dilberović, u čijem se brandu Lella Design osjećam izuzetno ženstveno.

Saznali smo i da ste imali koronu netom prije. Kako ste sada?

Koronu sam preboljela nekih 7-8 dana prije ovog nastupa, i zaista nisam te večeri bila, niti sam još, u punoj kondiciji. Srećom, gledatelji kažu da se nije primijetilo, iako mi je korona najviše pogodila gornje dišne putove, grlo, nos, glasnice... I smanjila snagu, koju nisam vratila ni do danas!

Na Radiju Dubrovnik radite već 36 godina. Jeste li u djetinjstvu zamišljali da ćete biti na jednom mjestu tako dugo ili ste imali svaki dan neku drugu ideju, na primjer - bit ću astronaut i teta u vrtiću?

Da, odmah nakon srednje škole, uz paralelno izvanredno studiranje prava u Splitu, koje sam stjecajem okolnosti prekinula pri kraju treće godine, zaposlila sam se na HRT-u, i Radio Dubrovnik bio je i ostao moja prva i najveća ljubav. Bila sam dugo godina spikerica, voditeljica, pa novinarka i konačno glavna urednica, sve nekako po P.S.-u, haha! A što se tiče mladenačkih snova, maštala sam o studiju glume ili književnosti, no kako sam i tijekom srednjoškolskih dana surađivala na radiju, u omladinskoj emisiji, Hit paradi i sl., radio se nametnuo kao logičan i za mene posve prirodan izbor.

Zanimljivo je i da ste tek kasnije u životu odlučili studirati. Zašto?

Budući da sam kao mlada prekinula studij prava, mučio me nedostatak diplome te sam tako iskoristila priliku koja mi se ukazala kad se 2004. na Dubrovačkom sveučilištu otvorio studij komunikologije. Zajedno s još nekoliko dubrovačkih novinara upisala sam ovaj studij, i bili smo prva, i ako smijem reći, odlična generacija, tako nam barem kažu naši profesori, dovršila ga u redovnom roku, te stekla zvanje magistra javnih medija.

Što vas je privuklo novinarstvu? Kako ste se odlučili baš za radio?

S obzirom na to da sam prve doticaje s novinarstvom imala u srednjoj školi, kroz suradnju na Radio Dubrovniku, kako sam već spomenula, a također sam ljeta provodila radeći kao klinka srednjoškolka u Press centru Dubrovačkih ljetnih igara, imala sam sreću upoznati i družiti se s najvećim legendama hrvatskog i svjetskog novinarstva, koje su u ta "zlatna vremena" Igara stizale u Dubrovnik... pa je i to valjda ostavilo neki dojam! A radio, uvijek su mi govorili da imam dobru dikciju, artikulaciju, radiofoničnost glasa, koji je doduše bio svijetlog timbra, ali sam vrijedno radila na tome da spustim impostaciju glasa, učila sam govoriti i disati iz dijafragme kako bi glas dobio tamniju i ljepšu boju... eto, bilo je tu puno uloženog truda, ali i još više ljubavi.

Foto: Privatni album Trenutačno radite kao urednica. Štoviše, negdje sam pročitala i da ste šefica svom suprugu koji isto tako radi na Radiju Dubrovnik. Kako je biti na takvoj poziciji?

Posljednje tri i pol godine sam glavna urednica Radio Dubrovnika, u kojem sam i provela čitav svoj radni vijek. Dakako da nije baš najzgodnija kombinacija kad ste šefica svom suprugu, jer onda morate nekako pokazivati da on zbog te činjenice nije ni u kakvoj privilegiranoj poziciji, dapače, haha! A što se same moje trenutne funkcije tiče, mogu reći da imam sjajne i vrlo profesionalne kolege, s kojima je lako raditi, i da sam sretna što je tako.

Sa suprugom ste u braku 23 godine. Često čujemo o razvodima osoba koje rade na istom radnom mjestu, a pogotovo u medijima. Otkrijte nam vašu tajnu, kako uspijevate održati skladan odnos?

Moj suprug Sebastijan i ja poznavali smo se i od ranije, a naša veza i ljubav započela je upravo na našem radiju, prije nekih 25 godina, gdje je on spiker i voditelj. I nekako, sve štima, uspjeli smo pronaći formulu kako sačuvati sklad i emociju, imamo neke naše sitne male rituale koji nas vesele, Sebastijan je divna i mudra duša, nadasve tolerantan i pjesničke prirode, pa se vješto nosi s mojim lavljim temperamentom! Neizostavno pijemo naše kavice u gradu, prije ili poslije posla, na omiljenim mjestima, družimo se s pozitivnim ljudima, djeca su nam odrasla i nastojimo što više vremena odvojiti samo za nas, iako je to gotovo nemoguća misija...

Foto: Privatni album

Imate troje djece. Jesu li ponosni na majku nakon što je vodila ovako važan projekt?

Da, imam troje djece, dva sina iz prvog braka, i kćer iz braka sa Sebastijanom. Svi su odrasli, imaju svoje životne odabire i putove, ali mislim da su ponosni na mamu. Jedino što ih muči ovih dana su oni uobičajeni negativni, "hejterski" komentari koji se pojavljuju pod objavama na portalima, a njima je to strašno jer se nisu do sad susretali s tim situacijama kad je netko njima blizak u pitanju... Sad sam u postupku smirivanja tenzija i objašnjavanja kako se na to ne treba osvrtati i kako ih to ne smije pogađati, vjerujem da ću uspjeti, pametni su to mladi ljudi, ali mama je mama, heheh....

Jeste li već bili na godišnjem ili tek idete? Kako ćete ga provesti ili kako ste ga proveli?

Ne, još nismo stigli otići na odmor, ali toplo se nadamo da ćemo negdje tamo krajem kolovoza, kad odradim dodjelu HRT-ove nagrade Orlando na Dubrovačkim ljetnim igrama, uspjeti uhvatiti bar tjedan dana bijega od ove dubrovačke ljetne gužve, i da ćemo suprug i ja skoknuti do Korčule, a možda i do divnog pitomog Trpnja na Pelješcu, u mir, i osamu, i malo napuniti baterije...

Knjiga, film, serija glazba - ima li nešto što vas je od toga u posljednje vrijeme posebno oduševilo? Imate li neku preporuku za dobar roman za plažu?

Knjige obožavam, čitam ih u svakom slobodnom trenutku, prije spavanja, i uvijek kad god mogu... Trenutno su mi najdraže sva četiri dijela "Genijalne prijateljice" Elene Ferrante, a oduševio me i roman "Sinovi, kćeri" Ivane Bodrožić. Nedavno sam uspjela pogledati i film "Dinastija Gucci", duboko me se dojmio... Od glazbe volim puno toga, sve osim turbo folka, jer je moj Sebastijan ujedno i glazbenik, pa budući da pjeva sjajan repertoar swing i jazz standarda, mogu reći da mi se to sada nekako najviše sviđa! Dakako, uz legendarnog Olivera, Terezu i ostale odlične domaće izvođače...

