Marijanu je bivši pokušao tri puta ubiti: Šamarao me dok mi je dijete spavalo na rukama

Marijana Črlenec kandidatkinja je RTL-ovog showa „Ljubav je na selu“ i ona boravi na imanju farmera Hakije Špage iz Konjica. U sinoćnjoj emisiji nije mogla sakriti suze kada se prisjetila svog teškog djetinjstva, a kasnije je za RTL ispričala svoju tešku životnu priču.

Marijanu je otac psihički i fizički zlostavljao od najranije dobi, a o tome je šutjela godinama. Roditelji su joj se rastali kada je ona završila osmi razred i otac se odao alkoholu i tek nakon 25 godina Marijana je mami priznala da ju je otac psihički i fizički zlostavljao.

- Ona je odmah pozvala policiju da vidi kakve se mjere mogu poduzeti. Tata nikad nije bio dobar prema nama, pogotovo prema bratu i mami. Mlađi brat mi je od samog rođenja bio bolestan. Sa šest godina dobio je tumor na ruci, nasreću dobroćudan...- rekla je Marijana za RTL.

Marijana je završila srednju školu za logistiku i špediciju, a svoj san da bude odvjetnica nije uspjela ostvariti jer nije imala financijskih mogućnosti. Želja joj je bila stvoriti svoju obitelj koja će biti sretnija od one u kojoj je odrasla i s 19 godina je upoznala svog budućeg supruga s kojim je dobila kćer kojoj je danas osam godina. Nakon godinu dana se rastala ali s bivšim suprugom ostali je u prijateljskim odnosima. Ubrzo je upoznala novog partnera za kojeg je na početku mislila da je najbolja osoba na svijetu. Preselila se u njegov grad i uskoro su počeli njegovi ispadi, gurao ju je, vrijeđao i šamarao.

- Nadala sam se stalno da će biti bolje. Tu je počeo totalni kaos. Znao je doći u tri-četiri ujutro iz izlaska dok sam bila trudna. Spavala sam uvijek s jednim okom otvorenim jer sam znala što me čeka kad dođe doma. Znao me po zimi i snijegu zaključati na balkon, zaključati me u kupaonicu pa me zalijevati hladnom vodom. Tri puta me pokušao ubiti. Koliko puta mi je dijete spavalo na rukama dok me šamarao i čupao, a ja sam bila kao kamen. Jedanput nas je izbacio iz auta pijan, mene, kćer i sina koji je još bio beba u nosilici. Rekao je da imamo sat vremena da napustimo kuću i da će me ubiti ako me ondje pronađe. S njegovom mamom sam spakirala najosnovnije stvari i pobjegla u hotel, ali me pronašao i tamo fizički napao – ispričala je Marijana.

Odselila se ali bivši partner ju je i dalje maltretirao i prijavljivala je sve njegove napade i dobio je i zabranu prilasku, a ona nadzor socijalne službe. Zbog straha za svoj i život svoje djece prijavila se u jednu zdravstvenu ustanovu i kada je izašla iz ustanove, kaže Marijana da institucije nisu odradile svoj posao. Njezina djeca završila su kod njezinih bivših partnera. Partner koji ju je fizički i psihički zlostavljao predstavio je nadležnim institucijama Marijanu kao lošu majku koja ne može brinuti za svoju djecu. Odlučila je sada progovoriti o svemu u nadi da će je nadležne institucije konačno saslušati jer će se za svoju djecu boriti do kraja, a svoje iskustvo će pretočiti u knjigu kojom želi druge žene potaknuti da ne šute o nasilju u obitelji.