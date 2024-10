Glumica koju znamo iz uloge u hit filmu preminula nakon dugogodišnje borbe s bolesti

Teri Garr, američka glumica koja je za ulogu u filmu "Tootsie" nominirana za Oscar, preminula je u 80. godini života, piše People. Osim "Tootsie" u kojem je 1982. glumila s Dustinom Hoffmanom, pamti se i njena uloga u "Mladom Frankeinsteinu" iz 1974. godine.

Publicistica Heidi Schaeffer potvrdila je za People kako je glumica umrla od bolesti 'okružena obitelji i prijateljima'. Garr je 2002. godine otkrila da boluje od multiple skleroze, a dijagnozu je saznala tijekom 90-ih godina.

Prvi put počela je primjećivati simptome dok je snimala 'One From the Heart' i 'Tootsie'. O svojoj bolesti otvoreno je govorila u svojim memoarima iz 2006. godine.

- Kao i neki moji dečki, multipla skleroza ima tendenciju pojaviti se u najnezgodnijim trenucima i zatim potpuno nestati - rekla je glumica i dodala:

- Ponekad su spominjali multiplu sklerozu, ali svi su testovi bili jasni. Tada bi simptomi nestali i ja bih zaboravila na to, na neki način.

Glumica je rođena 1944. u Ohiju, a oba roditelja radila su joj u show businessu. Otac joj je izvodio vodvilje, dok joj je majka plesala u poznatim The Rockettes grupama, a na kraju se bavila produkcijom kostima. Imala je dva starija brata, a prije Los Angelesa s obitelji je živjela u New Jerseyju.

- Imam jednog brata kirurga, tu sam ja, a moj drugi brat gradi brodove - rekla je Garr za Los Angeles Times 2008. godine i kako je majka sama uzdigla svoju djecu.

Glumica se prvo počela baviti plesom, s naglaskom na balet. Napustila je koledž kako bi se preselila u New York kako bi se usredotočila na glumu, gdje je studirala na Actors Studio i Lee Strasberg Theatre and Film Institute. Pojavila se u čak šest filmova u kojima glumi Elvis Presley, uključujući 'Viva Las Vegas' iz 1964. godine.

Njezina prva govorna uloga bila je u filmu "Head" 1968. godine. Napisao ju je Jack Nicholson, kojeg je upoznala na satu glume. Iste godine pojavila se u epizodi Zvjezdanih staza, "Zadatak: Zemlja", što je bila njena prva velika govorna uloga. Ubrzo je počela postizati velike uspjehe. Godine 1974. pojavila se u trileru Francisa Forda Coppole "Prisluškivanje". Iste godine glumila je u horor komediji Mela Brooksa "Mladi Frankenstein" kao Inga, pomoćnica dr. Frankensteina - ulogu koju je dobila uz pomoć svoje majke.

“Moja je majka bila garderobijerka u tom filmu,” rekla je za PBS 2012. “Pitala sam je jesu li završili s odabirom glumaca, a ona je rekla da ne zna.” Garr je zamolila svog agenta da joj organizira audiciju, a nakon četiri kruga audicija, dobila je ulogu. “Bilo je nevjerojatno.” Vrijeme koje je provela u showu Sonny & Cher pomoglo joj je da dobije ulogu. “Njemački naglasak sam dobila od Cherine vlasuljarice”, otkrila je.

Tri godine kasnije glumila je u filmu Stevena Spielberga "Bliski susreti treće vrste", koji joj je omogućio da razvije svoje dramske vještine. Zatim je 1982. glumila uz Dustina Hoffmana u "Tootsie". Filmska kritičarka Pauline Kael nazvala je Garr "najsmješnijom neurotičnom vrtoglavom ženom na platnu". Dobila je nominaciju za Oscara za najbolju sporednu glumicu , ali je izgubila od svoje kolegice iz filma "Tootsie" Jessice Lange.

Garr se udala za Johna O'Neila 1993. Zajedno su posvojili kćer Molly. Par se razišao 1996.

