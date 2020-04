Gledatelji zasuli Šprajca komentarima, jedni oduševljeni, drugi ga kritiziraju

Poslije točno pet mjeseci izbivanja s malih ekrana Zoran Šprajc vratio se na mjesto voditelja u sinoćnjem, 1006. izdanju „RTL Direkta“.

Mnogima omiljeni televizijski voditelj, višestruko nagrađivan i od struke i publike, emisiju je počeo u svom stilu.

„Prošlo je točno u dan, pet mjeseci otkad smo se zadnji put vidjeli, a kako su mi rekli, u tih pet mjeseci sve je postalo puno bolje. Smijali smo se kad je bivša predsjednica rekla da ćemo raditi od doma, a sada svi rade od doma“, počeo je Šprajc presjek događaja koji zadnjih tjedana, pa i mjeseci, obilježavaju stanje u Hrvatskoj.

Šprajc je zadržao svoj prepoznatljivi voditeljski stil i emisiju začinio mnogobrojnim osebujnim komentarima, pokazavši još jednom zašto je omiljeno TV lice.

„RTL Direkt“ u ponedjeljak je proslavio peti rođendan, a u tih se pet godina ta emisija nametnula kao jedna od onih čiji urednici i novinari ne prežu pred drukčijim pristupom. Svoju su inovativnost dokazali i kad su nekoliko puta mijenjali studio pa im je tako kao TV kulisa služio Tomislavov te Cvjetni trg u Zagrebu, ali i dnevni boravak Mojmire Pastorčić koja je unatoč tome što je Šprajc zaštitno lice emisije nekim gledateljima ipak nedostajala na malim ekranima.

Šprajcov povratak gledatelji su jedva dočekali sudeći prema lavini komentara na društvenim mrežama.

"Očekivala vrhunski povratak... ali ovo je bilo savršenstvo... mogla bih ga gledati i slušati cijeli dan. Svaka čast, nasmijala se do suza", napisala je jedna oduševljena gledateljica.

"To što ima Šprajc, to ili imaš ili nemaš, a on ima baš sve. Dobre su i ostale voditeljice RTL-a, Direkt je s njima gledljiv, ali s gospodinom savršenim to je ipak neka druga dimenzija .Gušt od prve do zadnje minute", nadovezao se drugi gledatelj.

Foto: Facebook

I dok su pisali kako im je nedostajao njegov specifičan smisao za humor, bilo je i onih koji su mu to zamjerili.

"SRAMITE SE SVOJIH SPRDNJA VEZANO ZA COVID 19, STOŽER I MJERE HRVATSKE VLADE. Nemate očito roditelja na respiratoru, drugog u Domu umirovljenika, a niti blisku familiju u Italiji kojoj su drage osobe preminule od Covida 19. Niste na gospodarskoj mjeri od 4000 kn kao mi mnogi, koji bi u protivnom ostali na ulici gladni i s kreditom. Sramite se u ime svog medicinskog osoblja, za koje naglašavate da se sad isključivo bave Covidom 19 i da vašu operaciju srca ne bi sad radili i koje s tim ponižavate, sramite se u ime svih oboljelih i svih građana koji poštuju mjere Stožera. Ovo od Vas nismo očekivali. Ovaj Direkt je večeras bio DNO DNA!!!!!! Ah, da naučili smo i mnoge medicinske izraze, vi spadate u one koji imaju komorbiditet kad je riječ o virusu. E, pa sretno s tom zločestom ironijom!!!!!!!!" poručila mu je jedna ljutita gledateljica.

Foto: Facebook

Bilo je i onih koji su mu zamjerili pošalice s hitnom pomoći. "Zanimljivo je da ste se narugali na račun hitne pomoći, iste one koja vas je dva puta spasila od srčanog udara", poručio mu je jedan gledatelj, a ubrzo mu se javio i sam Šprajc. "Dajte još jednom poslušajte, ne morate me gledati, ali nije loše da me počujete", uzvratio je voditelj.

Foto: Facebook

"Vrlo razočarana saznanjem da bi gospodin Šprajc rado vidio da je Vili Beroš napunio Arenu. Ljudi rade danonoćno sve ovo vrijeme za koje je gospodin Šprajc 'upoznao svako drvo u Maksimiru' da bi se onda zahvaljujući tim istim ljudima vratio i pljunuo na njih. Čestitam. Novo značenje pojma dno”, komentirala je gledateljica.

"Prepisao" fore i pošalice koje se zadnjih tjedana vrte i na svoj sarkastičan i bezobrazan način prezentirao, što nimalo nije smiješno ljudima koji su prošli kroz neke stvari i situacije na koje se on osvrnuo. Budi novinar britkog jezika, al' budi i čovjek! #Šprajcrazočarao", zaključila je još jedna razočarana gledateljica.

Foto: Facebook

„RTL Direkt sa Zoran Šprajcom“ gledatelji mogu pratiti i sljedećeg četvrtka, a u ponedjeljak je na voditeljskoj poziciji Mojmira Pastorčić – u 22.15, samo na RTL-u!

Što poznati rade u karanteni?