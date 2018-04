General Elektriks donose funk na INmusic festival

Hervé 'RV' Salters, predvodnik i „mozak“ iza sastava General Elektriks, podrijetlom je Francuz, a duhom strastveni klavijaturist.

Ovaj "čarobnjak na klavijaturama", već je sa 14 godina počeo svirati s mnogim lokalnim bendovima u Londonu i Parizu – dugogodišnje iskustvo međunarodnih svirki dovelo ga je i do rada s Femijem Kutijem s kojim je surađivao na njegovom albumu "Shoki Shoki" iz 1999. godine. Nakon što se iste, 1999. godine preselio u San Francisco počeo je raditi na zvuku koji će postati karakterističan zaštitni znak General Elektriksa, old school funk. Uskoro se rodio i debi album "Cliquety Kliqk", kojeg je snimio uz pomoć klavijatura, kompjutera i mikrofona.

Nakon debi albuma uslijedila je turneja i niz glazbenih suradnji, a zatim i album naziva "Good city for dreamers" koji je dovršen 2008. godine i kojeg je obilježio zvuk klavijatura, puhača, sempliranih bubnjeva i gudača. Album "Parker Street" objavio je 2011. godine, a uslijedili su "To Be a Stranger" iz 2016. godine i live album "Punk Funk City" iz iste godine. Najrecentniji album General Elektriks "Carry No Ghosts" izdan je u veljači ove godine označivši veliki povratak talentiranog francuskog sastava čiji nastupi uživo donose dozu kvalitetnog funka i plesnih ritmova na INmusic festival #13!

General Elektriks će nastupiti na INmusicu #13 u sklopu cijenjenog Europavox projekta, čiji je INmusic festival ponosni partner. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja s ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

Sjajni General Elektriks pridružuju se spektakularnom line-upu INmusic festivala #13 kojeg čine Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Interpol, Alice in Chains, David Byrne, St. Vincent, Portugal. The Man, The Kills, Bombino, Frank Carter & The Rattlesnakes, Superorganism, Šumski, Reykjavíkurdætur, Super Besse, Tshegue, Témé Tan i mnogi drugi. INmusic festival #13 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji zagrebačkih jarunskih otoka od 25. do 27. lipnja 2018. godine, uz podršku OTP banke Hrvatska koja omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

Fizičke ulaznice za INmusic festival #13 po cijeni od 449 kuna moguće je uplatiti u preko stotinu poslovnica OTP banke diljem Hrvatske i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb). Trodnevne ulaznice za INmusic festival #13 dostupne su i putem službenog festivalskog webshopa po cijeni od 449 kuna (+troškovi transakcije), kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 250 kuna (+troškovi transakcije).