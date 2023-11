Freddie je dan prije smrti objavio da je HIV pozitivan, a ni danas se ne zna gdje je je urna s njegovim ostacima

Svijet je prije točno 32 godine ostao bez jednog od najboljih rock'n'roll pjevača svih vremena. Na današnji dan, 24. studenog 1991. napustio nas je Freddie Mercury, pravim imenom Farrokh Bulsara, legendarni pjevač grupe Queen. Samo 24 sata prije objavio je kako je HIV pozitivan.

Budući da nije pio lijekove, nije se dugo mučio, a na kraju mu je presudio obični bronhitis. Freddie je bio rođeni šoumen, volio je život, ali i raskalašeno ponašanje. Putovao je privatnim avionima, radio lude zabave na kojima su patuljci posluživali kokain na srebrnim pladnjevima, a imao je velik broj ljubavnika, pa je ponekad znao tijekom noći spavati i sa šestoricom muškaraca. No, obitelj i prijatelji znali su ga kao stidljivog čovjeka, koji je volio jesti ljute kobasice, skupljao je rijetke marke iz afričkih zemalja, volio je japansku umjetnost i mačke. Razlika između Freddiejeva javnog i privatnog života intrigira i danas mnoge njegove poštovatelje.

Farrokh Bulsara rođen je 1946. na Zanzibaru, danas dijelu Tanzanije, gdje je njegov otac, inače Indijac, radio u britanskom uredu. U Veliku Britaniju došao je s 18 godina i pohađao fakultet za umjetnost i grafički dizajn, što će se u karijeri grupe Queen primijetiti na omotima albuma te ponekad i na garderobi sastava. Freddie je izradio i poznati logo grupe. U Engleskoj je upoznao Rogera Taylora i Briana Maya, koji su zajedno s Timom Staffellom svirali u sastavu Smile. Nedugo nakon toga Staffell odlazi iz sastava i na njegovo mjesto dolazi Freddie. Dolaskom Freddieja koncepcija i izgled grupe se bitno mijenjaju, a upravo je Mercury dao novo ime grupi, koja je s radom počela 1970. godine.

S glasom nevjerojatnog opsega od čak četiri oktave, bio je jedan od najboljih vokala na tadašnjoj glazbenoj sceni, te se ujedno i danas smatra jednim od najvećih vokala u glazbenoj povijesti. Freddie je imao izuzetan talent za pisanje pjesama i melodija. Na to je utjecalo njegovo iskustvo u raznim vrstama glazbe, od indijske do britanske i američke. Njegova uvjerljivo najbolja i u svijetu najpoznatija pjesma je "Bohemian Rhapsody", s albuma "A Night at the Opera" iz 1975. godine. Njegovi prijatelji uvjereni su kako je upravo ta pjesma bila njegov "izlazak iz ormara" i borba s kompleksnim vezama. - 'Ljubitelj života, stvaratelj glazbe', kako ga je jednom prilikom opisao njegov kolega iz benda Brian May. Bio je poznat po tome što je prkosio svim standardima i stereotipima, bez obzira na to što će o njemu misliti. Kontroverzan, avangardan i poseban, Freddieja će zauvijek pamtiti po njegovoj nevjerojatnoj energiji kojom je potpuno promijenio svijet glazbe.

Grupa je vrlo brzo postala uspješna, čemu je najviše pridonio Freddiejev vrhunski vokal. Izdali su 18 albuma na kojima se našlo puno hitova. Zanimljivo je da njegova obitelj nikad nije znala da je gay, a do posljednjeg trenutka tajio im je kako je HIV pozitivan. Iako je bio deklarirani homoseksualac, njegova najveća ljubav bila je Mary Austin, s kojom je bio u vezi šest godina, prije slave s grupom Queen. Ostali su u dobrim odnosima sve do njegove smrti, a Mary je jedina osoba koja zna gdje je urna s Freddiejevim ostacima.

