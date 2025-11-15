FOTO Vruće! Atraktivna bivša natjecateljica 'Plesa sa zvijezdama' pokazala guzu u tangicama u jednom zagrebačkom hotelu

Zanosna Deniss Grgić, influencerica i akademska slikarica koju mnogi od milja zovu "hrvatskom Megan Fox", ponovno je zaintrigirala više od 80.000 pratitelja na Instagramu. Počastila ih je serijom fotografija od kojih zastaje dah, a koje su u trenu podigle temperaturu u ovim prohladnim studenim danima. Deniss je pozirala u elegantnom zagrebačkom hotelu, pokazujući svoju besprijekornu figuru u minijaturnom crnom bikiniju koji je malo toga ostavio mašti.

Na dvije objavljene fotografije, Deniss samouvjereno pozira na rubu bazena. Na prvoj, fatalnim pogledom gleda izravno u kameru, ističući crveni ruž i bujnu crnu kosu, dok na drugoj u prvi plan dolazi njezina zavidna figura. Uz fotografije je stavila i zagonetan opis na engleskom jeziku: "..nikada nisam vidjela divlju stvar da žali samu sebe..", citat koji savršeno oslikava njezin nesputan, hrabar i samouvjeren duh. Njezini obožavatelji nisu skrivali oduševljenje te su je u komentarima obasuli komplimentima. "Prekrasna", "Wow, kakva predivna figura", "Nevjerojatna", samo su neke od pohvala koje su se nizale ispod objave, dok su mnogi ostavljali emotikone vatre i srca.

No, ono što Deniss izdvaja od ostalih influencerica jest njezina impresivna umjetnička pozadina. Ova magistra slikarstva, koja je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, često ističe kako je ljudsko tijelo njezina vječna inspiracija. Upravo zato njezine objave nisu samo puko pokazivanje ljepote, već produžetak njezine umjetničke vizije. U jednom je intervjuu otkrila kako joj usporedbe s holivudskom glumicom Megan Fox laskaju, ali da se prije svega želi istaknuti kao jedinstvena i svoja. Njezina umjetnost, koja često uključuje motive aktova i stećaka, dokaz je njezine dubine i talenta koji sežu daleko izvan okvira društvenih mreža.

Javnost ju je prvi put masovno zapazila tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiji 2018. godine, kada su je mediji prozvali "najljepšom hrvatskom navijačicom". Od tada, njezina je popularnost samo rasla. Gledatelji su je imali prilike upoznati i u showu "Ples sa zvijezdama" 2023. godine, gdje je, iako je sa svojim plesnim partnerom rano ispala, pokazala borbeni duh i najavila da ne odustaje od plesa. Iako je nedavno njezin privatni život bio pod povećalom medija zbog vijesti o bivšem partneru, pjevaču Parnog Valjka Igoru Drvenkaru, Deniss se čini usredotočenijom no ikad na svoju karijeru i umjetnost, što dokazuje i njezinom kontinuiranom aktivnošću na sceni.