FOTO Udala se sestra Dine Jelusića: Nekada je predstavljala Hrvatsku na ovom velikom natjecanju

Iza nas je sadržajni vikedn za obitelj Jelusić, točnije za brata i sestru najpoznatijeg člana, Dine Jelusića (32). Naime, mlađi brat Bruno natjecao se u prvoj epizode nove sezone kviza 'Superpotjera' emitiranoj u nedjelju, a samo dan ranije obojica braće bila su prisutna na vjenčanju sestre Lorene (29), koja se udala za dugogodišnjeg partnera Filipa Smokvinu. Novopečena supruga je prizore s ceremonije i kasnije proslave podijelila na svom Instagram profilu.

Tamo se može vidjeti da su i Dino i Bruno odlučili iskoristiti ovu posebnu prigodu i zapjevati u čast sestrinog ulaska u bračni život, dok je otac Dario zabavljao sve prisutne i plesao sa svojom mezimicom. Tračak atmosfere s vjenčanja možete pogledati u naslovnoj galeriji. Inače, Lorenin suprug Filip glazbom se bavi preko 12 godina, svirao je u nekoliko bendova i završio školu gitare, pa nije ni čudno što se između njih rodila ljubav, budući da ona pak pjeva od svoje četvrte godine. Također, Lorena i Filip već šest godina zajedno nastupaju.

Prije nekoliko godina Dino se medijima povjerio o odnosu s tri godine mlađom sestrom: - Nismo uvijek bliski, znamo se često posvađati, baš zato što smo potpuno različite osobe, i to oko glupih stvari. Na primjer, kada mi otvara vrata od sobe, uvijek ih gurne toliko da udare o zid. Kada se svađa, zna biti netrpeljivo bahata, pa poludim na nju. S druge strane, ona poludi na to što ju ponekad ne pitam kako joj je prošao dan, i te ostale tipične ženske priče - kazao je pjevač za Story.

Podsjetimo, na ovogodišnjoj 31. ceremoniji najvažnije domaće glazbene nagrade Porin Jelusić je zajedno sa svojom grupom Jelusick odnio pobjedu u kategoriji za najbolji rock album godine, zahvaljujući albumu naziva "Follow The Blind Man". Kako mladi pjevač zbog koncerta u Austriji nije prisustvovao dodjeli, u njegovo ime na pozornicu primiti nagradu izašli su brat Bruno i sestra Lorena.

- Ova nagrada poprima još veće značenje kada znam koliko je truda Dino uložio u ovo, a najbolje to znamo mi koji smo s njim od prvoga dana - izjavio je Bruno prilikom primanja nagrade, a najveću pozornost javnosti izazvala je fizička podudarnost dvojice braće, s obzirom na to da Brunine crte lica neodoljivo podsjećaju na starijeg brata, kao da se radi o blizancima. Međutim, Bruno bratu ne sliči samo izgledom. Na njegovom Instagram profilu može se uočiti sklonost glazbi, baš kao i kod najnovijeg dobitnika nagrade Porin. Posebno se ističe video u kojem zajedno s poznatijim bratom igra izazov "Name that Dream Theater Song Challenge" u kojem se takmiče tko će prvi prepoznati pjesmu puštenu preko zvučnika.

Da se glazba nalazi u krvi obitelji Jelusić dokazuje i sestra Lorena koja je 2005. predstavljala Hrvatsku na dječjoj pjesmi Eurovizije koja se održala u Belgiji. Na natjecanju je nastupila sa svojom autorskom pjesmom 'Rock Baby'. Kao što se može zaključiti iz naslova, i pripadnice ljepšeg spola u obitelji Jelusić preferiraju rock glazbu.

Zanimljivo, sam Dino je 2003. nastupio na dječjem Eurosongu gdje je s pjesmom 'Ti si moja prva ljubav' i odnio pobjedu. Bilo je to prvo izdanje dječje Eurovizije. Kasnije se ipak odlučio za promjenu glazbenog izričaja te odabrao rock'n'roll kao preferirani žanr. Vrhunac slave dosegao je članstvom u kultnom bendu Whitesnake kojem se pridužio 2021. kao alternativa glavnom vokalu te u sklopu legendarnog benda obavio turneju iste godine.

