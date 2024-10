Tko je bivši suprug Natalije Price? Ovako je govorio o njoj, a danas je u braku s glumicom

Natalija Prica uspješna je zagrebačka stomatologinja koja je 2011. godine osvojila titulu Miss Universe Hrvatske te našu zemlju predstavljala na izboru u Brazilu. Kasnije je pažnju javnosti privlačila zbog suradnje s pokojnim zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem. No ono što je prošle godine u lipnju iznenadilo domaću javnost jest to da se njezin bivši suprug Ivan Oreški oženio domaćom glumicom Ivom Jerković.

Ivan Oreški, inače ugledni zagrebački specijalist otorinolaringologije i kirurg, kada se rastavljao 2020. od Price nije imao baš lijepe riječi... – Kako se u medijima moje ime često povezuje s tom ženom, želim vas informirati da Natalija Prica-Oreški i ja već dulje ne živimo zajedno na istoj adresi te da je postupak rastave braka u tijeku – naveo je za portal Dnevno.hr Oreški te tada otkrio da je mirnoj luci s Natalijom došao kraj. – Svako javno dovođenje u vezu s njom ugrožava moj ugled i integritet – naglasio je. Kako je i zbog čega pukla njihova ljubav, javnosti nije poznato. U javno dostupnoj Facebook fotogaleriji pokojnog gradonačelnika tada je bilo vidljivo kako je još početkom 2020. uz Milana Bandića i Nataliju Pricu na Trgu bana Jelačića pozirao i Ivan Oreški.

Natalija Prica u travnju 2023. godine dala je veliki intervju za časopis Story te se osvrnula na razvod od Ivana Oreškog, svoj manekenski put, političku i stomatološku karijeru te je odgovorila i na pitanja o Milanu Bandiću. – Ako se prisjetimo, doživjeli ste svojevrsni medijski linč prije dvije godine kada je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić iznenada preminuo. Mediji, a i javnost stavljali su vas u zbilja nezgodan položaj. Osim što ste vi doživjeli udarce, doživjeli su ih i vaši bližnji. Je li vam žao zbog toga? – glasilo je intrigantno novinarsko pitanje, a Natalija Prica je odgovorila:

– Da konačno zatvorimo tu priču, iako što god ja govorila, ljudi uvijek misle i govore svoje, a većinom je riječ o tračevima koji nemaju veze s pameti. Dakle, zadnji put kažem, gospodin Bandić i ja bili smo politički bliski suradnici i to je sve. To uopće nije tajna niti sam to ikada dovodila u pitanje. Žalosno je u našem društvu što čim mlađa i uspješna, a k tome, kažu, zgodna žena, ode s nekim starijim od sebe na kavu ili ručak, cijeli ih grad odmah proglasi ljubavnim partnerima i počnu se izmišljati priče koje čovjek, koliko god to želio, ne stigne i ne može demantirati. Kad je gospodin Bandić preminuo, vidjelo se pravo lice mnogih ljudi koji su jedva dočekali izmišljati svakojake gadosti, iživljavajući se pri tome na meni. No to ide njima na dušu. O gospodinu Bandiću sve najbolje i više se ne mislim vraćati na tu temu. Naravno, žao mi je svih ljudi oko mene koji su proživljavali, poput mene, medijski linč i čitali o sebi hrpu laži i izmišljotina, kako u novinama tako i u komentarima na društvenim mrežama. To ide tim ljudima na dušu, ali ja sam iz te situacije izišla čvršća i pametnija. Puno puta čujete kako se uči na tuđim pogreškama, ali zapravo učite samo na svojima. Greške su dobre ako iz njih nešto naučimo i hrabro krenemo dalje! – iskreno je odgovorila te dodala tko je bio uz nju u najtežim trenucima kada su je mediji napadali.

FOTO Natalija Prica

VEZANI ČLANCI:

FOTO Kate Middleton neočekivano objavila novi video i otkrila je li izliječena: 'Život kakav sam poznavala...'

– Moja uža i šira obitelj, dugogodišnji prijatelji i kolege. Također, ugodno me iznenadila podrška ljudi od kojih sam to najmanje očekivala. No u teškim vremenima se vidi tko je tko – priznala je za Story.

Osvrnula se i na predrasude koje su kružile i komentare o njezinim cipelama i torbama koje nosi, umjesto da se pogled skrene na njezin politički angažman i obrazovanje. – Ljudi su zbog medija i njihova načina pisanja o meni stekli dojam da se budim u podne, popijem kavu, idem kupovati torbe i da je takav moj život. Istina je da ustajem u šest ujutro i već sam u sedam sati na svom radnome mjestu i primam pacijente. Jako mi je to smetalo jer sam sve cipele i torbe imala i prije nego što sam ušla u politiku. Osim toga, došla sam iz svijeta mode, dakle nosila sam revije svih domaćih i stranih dizajnera. To je bio dio posla kojim sam se bavila dok sam studirala. Pogotovo sam tijekom godine mandata kao Miss Universe Hrvatske dobila dosta sponzorskih dizajnerskih stvari, kako na izboru u Hrvatskoj tako i na svjetskom izboru u Brazilu. Zadnje, ali najvažnije, radim već osam godina kao stomatologinja i primam doktorsku plaću – kazala je u intervjuu.

Otkrila je i kako nakon razvoda nije izgubila vjeru u muškarce, a jednog dana bi se voljela ostvariti i u majčinskoj ulozi. – Nakon razvoda nisam izgubila vjeru u muškarce, ni najmanje. Voljela bih imati djecu i ostvariti se kao majka – otkrila je lijepa Natalija.

VIDEO Reperu P. Diddyju prijeti teška kazna zbog seksualnog zlostavljanja i trgovine ljudima