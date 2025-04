Uhićen nekad najpoznatiji filmski klinac, pijan maltretirao ljude

Haley Joel Osment (37), glumac najpoznatiji po ulozi dječaka koji vidi mrtve ljude u filmu Šesto čulo, uhićen je 8. travnja na kalifornijskom skijalištu Mammoth Mountain zbog navodnog javnog pijanstva i posjedovanja opojnih droga, prenosi People. Incident je samo najnoviji u nizu problema sa zakonom s kojima se suočava nekadašnja dječja zvijezda Hollywooda.

Prema izvješću policijske uprave Mammoth Lakes, osoblje skijališta pozvalo je policiju zbog "nepoćudnog skijaša" koji je uznemiravao ostale goste. Po dolasku policije oko 14 sati, skijaška patrola već je zadržala Osmenta. Policijski narednik Jason Heilman potvrdio je da je glumac uhićen zbog sumnje na javno pijanstvo i posjedovanje kontrolirane supstance, za koju se vjeruje da je kokain. U međuvremenu Osment je pušten iz pritvora, a okružno tužiteljstvo okruga Mono trenutno razmatra podizanje optužnice protiv glumca, dok rezultati laboratorijskih testova pronađene supstance još nisu poznati. Osmentovi predstavnici nisu odgovorili na upite za komentar incidenta.

Ovo nije prvi put da se Osment našao u sukobu sa zakonom. Godine 2006., kada je imao 18 godina, doživio je prometnu nesreću vozeći pod utjecajem alkohola, pri čemu je zadobio ozljede rebara i ramena. Tada je osuđen na tri godine uvjetne kazne, 60 sati rehabilitacije od alkohola, novčanu kaznu od 1.500 dolara i obavezno pohađanje sastanaka Anonimnih alkoholičara. U 2018. godini, McCarran International Airport u Las Vegasu bio je poprište verbalnog sukoba u kojem je Osment sudjelovao tijekom Super Bowl nedjelje. Početkom 2025. godine, glumac je izgubio dom u razornim požarima koji su pogodili područje Los Angelesa.

Usprkos osobnim problemima, Osment je nastavio graditi glumačku karijeru. Nakon što je s 11 godina nominiran za Oscara za ulogu u "Šestom čulu", pojavio se u brojnim uspješnim projektima. Nedavno je glumio u filmu "Blink Twice" redateljice Zoë Kravitz, a publika ga može vidjeti i u popularnoj seriji "What We Do In The Shadows".

