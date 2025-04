Višnja i Darko glasali da ostaju u eksperimentu, a on priznao: 'Napisao sam da ostajem jer me strah njezine reakcije'

Nakon zajedničke večere koja nije mogla proći bez prepirki, na redu je bila druga ceremonija prilikom koje su parovi morali odlučiti hoće li ostati u showu ili ga napustiti. Jeannette i Simon proveli su prvo jutro u svom stanu u dobrom raspoloženju, uz muziku i ples, a Kristina i Stjepan te Višnja i Darko bili su u problemima pred ceremoniju. „Ja čim njemu kažem da nešto nije u redu, ja sam zlikovac i to je kraj, on više ne želi sa mnom razgovarati. Mislim da je najveći razlog naših svađa Stjepanova emocionalna nezrelost. Emotivno je najnezrelija osoba koju sam ja upoznala u svom životu. Moj desetogodišnji bratić je emocionalno zreliji od njega“, požalila se Kristina, a Višnja Darku rekla: „Ti radiš neke stvari koje ne primjećuješ, a koje meni jako dižu živce. Još imamo malo vremena odlučiti što tko želi i sretno, nadam se da ćeš dobro odlučiti u vezi nas dvoje.“

Kad su se svi kandidati okupili, Stjepan je iskoristio priliku kako bi se ispričao ako je pretjerao na večeri noć prije i pred svima pitao Kristinu S. imaju li dobar odnos, na što je onda rekla: „Pa mi nemamo nikakav odnos, ti si meni totalno nebitan. Iritantan si, jako si iritantan.“ Zatim je svom suprugu rekla kako ju je mogao upozoriti na to da će je Stjepan prozvati, na što je Franjo diplomatski komentirao: „Ne smatram da se moram uplitati u njezine svađe. Njezini odnosi s pojedincima su njezini, ja sam sa Stjepanom sasvim u redu.“

Parovima su se pridružili eksperti i ceremonija je započela, a prvi su pred njih sjeli Jeannette i Simon. „Bilo je vrlo lijepo, proveli smo divne trenutke zajedno i upoznajemo se polagano“, komentirala je Jeannette na pitanje o tome kako im je prošao medeni mjesec, a kako je bilo na vjenčanju Simon nije želio komentirati. „Osjećam i primjećujem neki neprijateljski ili zadržavajući ton i odmak. Želite zadržati neki odmak“, komentirala je Iva. Jeannette i Simon složili su se da će ostati u eksperimentu.

Doris i Igor također bili su sljedeći. „Nije da mi Igor ne vjeruje, ali uvijek preispituje što ja kažem i provjerava je li to tako, a nije još naučio da je sve što ja kažem ispravno“, rekla je Doris, a Matej Sakoman primijetio je da mu se ona čini dominantnija od Igora. „Ne mislim da sam dominantnija nego mislim da Igor još ne zna kako sa mnom. Ne želim osobu koju ću ja morati potezati za rukav. Ja njega jednostavno moram još upoznati, može on biti najljepši i najdivniji, ali neke stvari se još moraju poklopiti“, priznala je Doris, a Igor i ona odlučili su ostati u eksperimentu.

Zatim su eksperti pozvali samo Silviju kako bi čuli njezine dojmove i dobili odgovor na sinoćnje pitanje - jesu li ona i Hrvoje zaljubljeni. „Ja i da jesam zaljubljena i da nisam, ne bih to rekla ovdje, ali reći ću da ja od njega dobivam sve što meni treba u ovom trenutku. On je uvijek pozitivan, mislim da sam takva i ja“, rekla je Silvija, a kad joj se Hrvoje pridružio rekao je: „Ona je stvarno dobra osoba, dobra majka, uvijek je pozitivna i želi ljudima pomoći. Ja sam isto takva osoba i to mi je super.“ Na komentare eksperata o tome da im se čini da se Hrvoje ne prepušta odnosu sa Silvijom rekao je: „Mi smo prvenstveno prijatelji i cimeri. Kamere su tu, ja ih ne mogu zanemariti, a imam godina koliko imam pa se ionako jako teško otvaram.“ Silvija i Hrvoje također su odlučili nastaviti graditi svoj odnos u eksperimentu.

Franjo je prvi pozvan pred eksperte, koji su ga pitali ima li neke dvojbe. „Ono što sama sa sobom dvojim i imam dileme je temperament, ona je sigurno temperamentnija i ja nisam konfliktan, a ona malo je konfliktna“, rekao je Franjo, a Kristina komentirala: „Ja nisam konfliktna, ja branim svoje i uvijek ću braniti, pogotovo sebe.“ Kristina i Franjo također ostaju u eksperimentu, a eksperti će zaključiti kako su oni funkcionalan i relativno stabilan par te smatraju kako bi oni mogli uspješno dalje razvijati svoj odnos.

Irma je ekspertima priznala kako komunikacija između nje i Marka više nije kao na početku: „Ja mislim da sam ja otvorenija u komunikaciji, dok mi Marko ne daje informacije da mi shvatimo što se događa.“ Marko je rekao kako on i sam pokušava shvatiti u čemu je problem i zaključio kako problema zapravo nema: „Ja sam inače takav, treba mi da prođe dosta vremena da ja shvatim kako se osjećam. Ja sam njoj već objasnio da je to moj tempo i nije da se ne pomičem, samo ide sporo.“ „Meni se čini da je Irmin problem to što ti nisi posvećen toliko koliko je ona“, rekao je Matej Sakoman Marku i dodao: „Prolaze kroz turbulenciju u svom odnosu jer je jedna osoba spremna na više, a druga nije.“

Kristina i Stjepan zajedno su stigli pred eksperte i podijelili s njima svoje probleme. „Definitivno nije kao na početku jer gledam Stjepana u boljem i ljepšem svjetlu, ali Stjepane, ti znaš biti jako iritantna osoba. Oprosti, nemoj se uvrijediti, ali stvarno nekad jesi i ja ako ti deset puta ponovim da nešto ne radiš, ti ništa, ti si na plafonu negdje i nisi uopće shvatio da sam ti ja nešto rekla“, rekla je Kristina, a Dean Pelić primijetio: „Kristina, sad kad priča, dotakne Stjepana, to je prije bilo nezamislivo.“

Eksperti su primijetili kako su Kristina i Stjepan napravili značajan pomak u razvoju svog odnosa, a onda je uslijedio šok - Kristina je napisala da ostaje, a Stjepan da odlazi. „Ja gledam i ne razumijem,“ komentirao je Dean Pelić. „Poslije situacije od jučer ja sam potonuo i razmišljao sam koje su stvari da ostanem, a koje da odem. Pitanje za Kristinu - možeš li ti pokušati mene razumjeti? Ja tebe razumijem i želim da pričamo malo dublje o tim temama i da se nećeš ljutiti.“ „Ako ti ne shvatiš kao kritiku to kad ti ja kažem da mi nešto smeta“, odgovorila je Kristina, a kako je na napisala da ostaje, i ovaj par nastavlja svoj suživot u eksperimentu.

Na kraju su pred eksperte stigli Višnja i Darko. „Vadi kokice“, komentirala je Silvija. Višnja i Darko napisali su da ostaju u showu, što je začudilo eksperte. „Prilikom izjava kategorički ste tvrdili da ne biste čak ni kavu mogli popiti jedno s drugim“, rekla je Iva Stasiow i dodala: „S obzirom na vaše izjave i ton kojim ste komunicirali, to da ostajete zvuči jako kontradiktorno.“

„S obzirom na to da me i sinoć nakon večere napala, napisao sam da ostajem jer me strah njezine reakcije ako napišem da odlazim. Nisam joj se htio zamjeriti jer jako loše reagira na ono što joj ne paše“, priznao je Darko.

„Brzo planem, a poslije mi je žao. Darko je dosta povučen i mislim da je bolje nekad se posvađati pa da znam što druga strana misli nego da šuti jer mislim da tako brakovi i funkcioniraju“, rekla je Višnja, a Iva Stasiow spremno odgovorila: „Bijes ili svađa možda u određenom trenutku daju neki osjećaj moći i neke snage, ali uvijek dugoročno ostavljaju posljedice na odnos, ne samo na partnerski, nego i na prijateljski i na odnos roditelja i djeteta.“

Što će eksperti konačno zaključiti o odnosu Višnje i Darka i hoće li ovaj par nastaviti svoje sudjelovanje u eksperimentu - ne propustite u novoj epizodi 'Braka na prvu' od 21.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

