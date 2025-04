Željka je odustala na 13. pitanju jer nije znala vrstu gljive čiji je latinski naziv Amanita caesarea, znate li vi odgovor?

SURVIVOR

Marko i Matea nominirani za eliminacijsku bitku: 'Osjećam se kao crna ovca u stadu'

Dok je najviše glasova dobila upravo Matea, Liz, kao nositeljica ogrlice, odlučila je Marka poslati u eliminacijsku borbu. On je to komentirao riječima: „Za mene tek sad počinje Survivor. Mogu me poslati još deset puta – i vratit ću se svih deset.“