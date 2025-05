FOTO Svađa u poznatoj obitelji? David Beckham proslavio rođendan, ali bez najstarijeg sina

Umirovljeni nogometaš David Beckham proslavio je svoj 50. rođendan, a tim povodom on i supruga Viktorija podijelili su fotografije s proslave. Poznati par na društvenim mrežama je ovom objavom privukao puno pozornosti, a pokrenula su se i šuškanja. Naime, njihov najstariji sin Brooklyn nije bio na obiteljskim fotografijama. "Stvaramo posebne uspomene s obitelji i prijateljima. Volimo vas sve", napisali su David (50) i Victoria (51) u zajedničkoj objavi na Instagram profilu, označivši sinove Romea i Cruza te pretvorivši ime kćeri Harper u hashtag.

Na fotografijama Victoria i njihova 13-godišnja kći Harper nose identične svilene tamnoplave haljine, dok su David, Romeo (22) i Cruz (20) odjeveni u crne smokinge s leptir-mašnama, pozirajući ispred automobila tijekom proslave. Na drugim fotografijama David sjedi na haubi automobila sa svoja dva mlađa sina, a na jednoj nježno ljubi Harper u čelo. Na portretima su viđeni i Davidovi roditelji, kao i njegove sestre Joanne i Lynne. Na proslavi su bili i Victorijini roditelji, Jackie i Anthony Adams. Brooklyn (26) se nije pojavio ni na jednoj fotografiji, a nije poznato jesu li on i supruga Nicola Peltz Beckham uopće prisustvovali zabavi, prenosi Us Weekly.

Podsjetimo, Brooklyn i Nicola također žive odvojeno od ostatka Beckhamovih. Dok su oni smješteni u Los Angelesu, David, Victoria i njihova najmlađa djeca naizmjenično borave u Miamiju i Londonu. Ovaj mladi par nakon svoga vjenčanja privukao je pozornost i time što oboje nose oba prezimena, a osim toga govorilo se i o tome kako se Brooklyn odvojio od obitelji.

Inače, rođendanska proslava poznatog nogometaša privukla je pozornost medija, a osim brojnih poznatih lica koja su prisustvovala govori se i o susjedima. Naime, susjedi su se žalili na preglasnu glazbu s Davidovog partyja.

"Davidova zabava se odužila i što je dulje trajala, to je glazba postajala glasnija. Neki susjedi nisu bili sretni zbog toga, u 2 ujutro su se naginjali kroz prozore da vide odakle buka dolazi", ispričao je izvor za The Sun. Sve je rezultiralo dolaskom dvojice redara koji su Beckhamovima rekli da smanje glazbu, što su oni navodno odmah učinili.

Dodajmo da je Brooklyn nedavno otkrio tetovažu u čast supruzi Nicole Peltz i pred televizijskim kamerama u emisiji "The Jennifer Hudson Show" ispričao je kako ima između 80 do 100 tetovaža, a veliki dio njih je posvetio supruzi. Sin nogometaša Davida Beckhama i Victorije Beckham skinuo je džemper tijekom emisije kako bi pokazao svoju najnoviju tetovažu - veliki portret supruge Nicole koji ima na ruci. Brooklyn je rekao da odmah ispod crteža lica svoje supruge ima tekst pjesme uz koju je par hodao do oltara u travnju prošle godine kada su se vjenčali.

Brooklyn je objasnio i zašto je svom prezimenu dodao prezime supruge. - To je bila moja ideja jer sam želio počastiti i prezime njezine obitelji, a znate mislio sam da će, kad budemo imali djecu, biti tako slatko imati bebe Peltz-Beckham koje trče uokolo - objasnio je Brooklyn. Kada je fotografija nove tetovaže osvanula na društvenim mrežama korisnici su komentirali kako malo pretjeruje i kritizirali su sam izgled tetovaže i sugerirali su mu da ne ide više kod tattoo majstora koji mu je napravio portret supruge na ruci.