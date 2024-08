FOTO Severina sa sinom uživa u Dubrovniku, a družila se i s poznatim Hrvaticama te olimpijcima

Najpopularnija domaća pjevačica Severina Vučković sa sinom Aleksandrom posjetila je Dubrovnik, a zajedno su bili i na dočeku olimpijaca. U pričama na Instagramu objavila je fotografije sina i njegovih prijateljica sa sportašima, uz Gibonnijevu pjesmu "Mi smo prvaci".

Nakon toga atraktivna glazbenica je objavila i video iz restorana s pogledom na more, a gdje je bila na ručku s prijateljicama. Naime, družila se s poduzetnicom Ivom Radić, fotografkinjom Sonjom Dvornik te svojom vjenčanom kumom Andreom Čermak, inače suprugom Hrvoja Čermaka, sina umirovljenog generala Ivana Čermaka. Osim u odličnoj mediteranskoj hrani, dame su uživale i u druženju te su izgledale kao da se odlično provode. Sonja Dvornik je u svojim pričama na Instagramu objavila i fotografiju na kojoj ona i Severina u večernjim satima poziraju sa srebrnim dubrovačkim vaterpolistima.

Podsjetimo, ovo je samo mali odmor ovog vrućeg ljeta za Severinu, zato što ona nastupa i radi punom parom. Nedavno je održala nekoliko koncerata o kojima se uvijek govori... Prije nekoliko dana tako je na Instagramu objavila kako ona izgleda prije i poslije njezina koncerta. Pjevačica je pozirala pred ogledalom prije nego je izašla na binu, a zatim i nakon koncerta, mokre kose s leđa. - Prije i poslije - našalila se u opisu fotografija nastaloj nakon njezina koncerta u Makarskoj.

"Kad misle da je lako biti Severina", "Ja se tako oznojim dok odem do dućana kupit 10 dkg parizera I 20 dkg sira ne sniženju", "Ovo je poput kardio treninga", "Olimpijci ti nisu ni do koljena", pisali su joj vjerni obožavatelji u komentarima ispod zanimljive objave. Inače, Severina je ovih dana na jadranskoj turneji, nastupala je u Makarskoj, a prije toga u Pločama te u Privlaci kod Zadra. Koncert u Pločama pjevačica je održala nakon završetka 27. Maratona lađa. Stala je pred publiku odlično raspoložene te je plesala i pjevala na svoje brojne evergreen hitove. Pjevačica se na pozornici pojavila u rokerskoj modnoj kombinaciji kojom je oduševila. Radilo se o crnoj majici i kožnim, crvenim hlačama preko kojih je nosila remen u obliku lanca, a kosu je raspustila.

Osim toga, nedavno je Seve, kako je od milja zovu, nastupila i u Primoštenu, a taj koncert još dugo će svi pamtiti. Naime, padala je kiša, a grmljavina joj je poremetila planove pa je nastup trebala završiti i ranije nego je to htjela. Imala je namjeru pjevati kiši unatoč, ali menadžer Tomica Petrović je u jednom trenutku došao na pozornicu kako bi joj rekao da zbog nevremena mora završiti koncert. Dio atmosfere sa sinoćnjeg nastupa podijelila je u video na Instagramu koji je naslovila "Ptice umiru pjevajući".

- Sinoć je ogromna nevera pala točno na Primošten pa su mi rekli da će me tresnut struja, a ja si mislim - kako mene struja, tata mi radio u Elektrodalmaciji?! A onda su riknuli i razglas i rasvjeta (od rasvjete smo imali samo munje i telefone) pa je sudac (Tomica) svirao kraj. P.S. za one koje žele znati više - kao malu su me zvali Neverina. - napisala je pjevačica na društvenoj mreži. Čak i kada su rasvjeta i razglas prestali raditi Severina je nastavila publici pjevati "Moju štiklu". - "Jedna i jedina", "Kraljica", "Stajling čista desetka", "Bravo Sevka", "Žena s najboljim stajlingom na našoj estradi", "Ma jednostavno nitko da shvati da toj ženi ni kiše ni munje ni kamioni ni avioni ništa ne mogu", "Ženska je takva jer joj je takav duh, ja skidam kapu do poda i podržavam sve što radi", "Zna se za koga se radi", "Svaka čast ženo", "To se zove profesionalac...", "Tebi ni kiša ne smeta", "Ajme, ovo je bilo odlično", pisali su joj obožavatelji u komentarima.

