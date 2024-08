Srpski glumac o drami zbog koje je završio kod psihijatra: ‘Prevarila me s najboljim prijateljem u WC-u, vidio sam snimku‘

Rade Ćosić, srpski glumac poznat po ulogama u filmovima kao što su ‘Ko živ, ko mrtav‘, ‘Montevideo, Bog te video!‘, ‘Montevideo, vidimo se!‘, ‘Ekipa‘ i drugima, podijelio je neke detalje iz privatnog života. Naime, Rade je ispričao kako ga je djevojka prevarila s najboljim prijateljem, a on je zbog toga potražio stručnu pomoć jer se nije mogao nositi s ljubavnim problemima. Podijelio je kako je bio mlad i neiskusan i mislio da kad se jednom zaljubiš da to traje za cijeli život, te da mu je rad s psihijatrom pomogao da prihvati situaciju u kojoj se našao.

"Išao sam kod psihijatra kad je jedna djevojka prekinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to nekako za cijeli život i ta ljubav i to, a onda se ispostavilo da je ona završila s najboljim prijateljem u wc-u dok sam ja bio tu, čak sam i čuo, poslije su mi poslali i snimku, ali nije bitno ni to", kazao je glumac za srpski Blic.

Rade je otkrio da je na kraju sve što se između njegove bivše djevojke i prijatelja događalo vidio u e-mailu, jer je ona koristila svoj e-mail na njegovom kompjuteru. "Na kraju sam u mailu vidio što su sve radili. Stjecajem okolnosti sam sve saznao, ona je s mog računala ušla u mail. Nije problem u njoj niti u meni, nego u tom dečku, što je on", izjavio je Ćosić kroz smijeh.

Rade je dosta aktivan na društvenim mrežama gdje objavama uveseljava svoje pratitelje i objavljuje neka svoja razmišljanja. Često se bavi ljubavnim pitanjima pa je tako pod jednom od njih podijelio kako je tješio prijatelja nakon prekida, a upravo u tom trenutku mu je ona poslala smajlića u poruci. - Okrenuo se prema meni kao djevojka iz filma 'Krug' i rekao: Zdravo, smajlić, meni ništa nije smiješno - napisao je glumac ispod jedne objave.

