FOTO Ovo je hit! Rihanna iz publike dozivala slavnu kolegicu da joj se potpiše na grudi!

Pjevačica Rihanna odlučila je prisustvovati koncertu kolegice Mariah Carey u sklopu njezine božićne turneje "Christmas Time", no njezin zahtjev tijekom susreta iznenadio je mnoge. Ovaj neobičan trenutak ubrzo je dokumentiran na društvenim mrežama. Naime, Rihanna je zatražila autogram od Mariah, ali ne na uobičajenom mjestu.

"Trebam potpis. Tko ima marker? Potpiši mi se na grudi," izjavila je Rihanna, prenosi New York Post. Mariah se potom potpisala crvenim markerom na Rihannine grudi, dok je Rihanna uzela mikrofon i uzbuđeno rekla: "Mariah Carey mi se potpisuje na grudi! Ovo je ludilo!"

Mariah Carey’s reaction to seeing Rihanna in the front row at her concert tonight in Brooklyn: “Is that her? Oh My Gosh” ✨❤️ pic.twitter.com/sxNkasCRvd