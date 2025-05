Nina iz 'Života na vagi' skinula je čak 50 kg, potpuno je neprepoznatljiva nakon showa u koji je ušla sa 128 kg

ZVIŽDUCI JE NISU ZAUSTAVILI

Izraelska predstavnica pobjednica je publike: Umalo je poginula u pokolju, skrivala se ispod leševa

Izraelska predstavnica Yuval Raphael (24) na Eurosongu 2025. u Baselu suočila se s brojnim izazovima, od glasnih prosvjeda do zvižduka tijekom nastupa. Unatoč svemu, njezina pjesma "New Day Will Rise" i potresna životna priča osigurale su joj drugo mjesto prema glasovima publike, dok je pobjedu odnio austrijski pjevač JJ.