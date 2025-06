FOTO Obilježila ju je uloga vrckave Pipi Duge Čarape, a sada ima 66 godina i ovako izgleda

Vrckava, pjegava i neustrašiva djevojčica s crvenim pletenicama – Pipi Duga Čarapa – već desetljećima oduševljava generacije djece diljem svijeta. Ova neobična djevojčica, koju je stvorila švedska spisateljica Astrid Lindgren, prvi se put pojavila u pričama koje je Lindgren ispričala svojoj sedmogodišnjoj kćeri Karin tijekom zime 1940. godine, dok je djevojčica ležala bolesna od upale pluća. Priče o Pipi, snažnoj i neovisnoj djevojčici koja živi bez roditelja i radi sve po svome, bile su bijeg od ratne stvarnosti i brzo su osvojile srca djece. Lindgren ih je godinama pričala djeci, rodbini i prijateljima, a kada je 1944. godine ozlijedila gležanj i morala mirovati, napokon je sjela i počela ih zapisivati. Popularnost Pipi ubrzo je prerasla stranice knjiga – uslijedile su brojne ekranizacije, a najpoznatija među njima svakako je televizijska serija iz 1969. godine.

Ulogu Pipi dobila je tada devetogodišnja Inger Nilsson, izabrana među čak 8.000 djece na audiciji. Iako je Pipi bila lik pun samopouzdanja i energije, Inger je priznala da je bila njezina potpuna suprotnost: – Pipi je bila potpuno drugačija od mene. Ja sam bila povučena i sramežljiva djevojčica - otkrila je u jednom intervjuu. Nakon velikog uspjeha s Pipi, Inger je željela nastaviti glumačku karijeru, no publika ju je i dalje doživljavala isključivo kao slavnu djevojčicu iz serije. Ipak, ostvarila je niz kazališnih uloga, a od 2007. do 2018. glumila je i u popularnoj njemačkoj kriminalističkoj seriji. Danas ima 66 godina i radi kao tajnica u jednoj ordinaciji.

Zanimljivo, kao 15-godišnjakinja dobila je ponudu za ulogu u filmu koja je uključivala golišave scene, ali ju je odlučno odbila. Inger Nilsson rođena je 4. svibnja 1959. u Kisi, malom gradu na jugoistoku Švedske, samo pola sata vožnje od rodnog mjesta Astrid Lindgren. Nakon Pipi pojavila se u još nekim televizijskim projektima, pa je tako glumila u njemačko-švedskoj seriji Inspektor i more (iz 2007.). , a sudjelovala je i u nekoliko lokalnih kazališnih produkcija i objavila pjesmu Keep on Dancing 1977. godine.