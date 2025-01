FOTO Najljepša hrvatska košarkašica proslavila važan jubilej s dragim: 'Bili smo djeca, a vidi na sad'

MARIJANA MIKULIĆ

Najgore je kad mi kažu – ali tvoj Jakov ne izgleda autistično! Uzvraćala sam da smo dodatno platili da ne izgleda tako

Do četvrte godine Jakov gotovo uopće nije spavao noću, ubijalo me to psihički i fizički. Jednostavno sam bila rastrojena. Sad kad je počeo spavati noću, to je postao neki drugi život, počela sam cijeniti potpuno banalne stvari, ispričala je u iskrenoj ispovijesti za Večernji list glumica Marijana Mikulić čiji najmlađi sin Jakov ima dijagnozu - autizam