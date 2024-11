FOTO Iva Todorić već je izvukla božićne ukrase, pogledajte kako je uredila luksuznu vikendicu

Planinska kuća "Čarobna koliba" u malom mjestu Hlevci nedaleko do Ravne gore u vlasništvu je obitelji Todorić koja je iznajmljuje, a Iva Todorić svake godine u vrijeme pred Božić se posebno potrudi urediti kuću u blagdansko ruho. Ove godine tog se posla primila odmah nakon blagdana Svi svetih, a na Instagramu je podijelila kako je uredila kuću ove godine. U kolibi je već okićena božićna jelka, postavljeni su jastučići božićnih motiva, adventski vijenci i ostali blagdanski ukrasi, a i ispred kolibe su postavljene lampice.

Podsjetimo, odmah nakon Svih svetih, Iva je i prošle godine okiti kolibu. U uređenju su tada dominirali bijeli plišani medvjedići kojima je Iva uredila ogradu uz stubište u kući te su bijeli medvjedići okružili i raskošno okićeno božićno drvce.

Kći Ivice Todorića prije nekoliko godina zaljubila se u luksuznu "Čarobnu kolibu" te ju je kupila od tadašnjih vlasnika. Oni su je iznajmljivali, a nakon što je prešla u vlasništvo Todorića postala je zatvorena za javnost.

Na stranicama na kojima se kuća daje u najam piše kako je idealna za osam do deset gostiju. Piše i kako su u kolibi dvije spavaće sobe na prvom katu te još dvije na galeriji. U kući se nalazi i prostorija s biljarom, televizorom i PlayStationom. Kuća ima i vanjski bazen kojem je površina 24 četvorna metra, finsku saunu, boćalište, vanjski kamin, bunar... Posjed omogućava mir i privatnost i brojne poznate osobe bile su gosti Čarobne kolibe koja je posebno idilična u zimsko vrijeme kada padne snijeg.

Dodajmo da se Todorić često javi na društvenim mrežama, a nedavno je tako pokazala kako odmara. Na društvenoj mreži Instagram objavila je fotografiju iz kreveta, a pažnju je privukao pogled iz sobe koji definitivno ostavlja bez daha. Prije toga je objavila i fotografiju na kojoj pozira u bazenu na vrhu istog hotela. Nosila je plavi kupaći kostim i sunčane naočale, a kosu je svezala u rep.

Inače, Iva Todorić poznata je kao velika zaljubljenica u visoku modu pa smo je tako nerijetko imali prilike sresti na zagrebačkoj špici kako nosi ekskluzivne komade odjeće. Obožava Hermes Birkin i Kelly torbice kojima cijena varira od deset pa sve i preko sto tisuća eura, ovisno o modelu torbe. Osim toga, samozatajna plavuša nedavno je progovorila i o sreći te obitelji. Otkrila je da misli kako novac nije ono što je čini sretno, ali je priznala da joj to ipak daje slobodu. - Ima ona pjesma ‘nije sreća para puna vreća’. Ja sam to živjela i ja sam živ primjer toga, tako da svim gledateljima mogu reći da novci nisu ono što te čini sretnim, novci su ono što ti daje slobodu u životu, a ono što te čini sretnim su male stvari - istaknula je Iva Todorić za IN magazin.

