Ava Karabatić otkrila novosti o zdravstvenom stanju svog oca: Sigurna sam da je ovo kraj jedne tužne ere

BESPRIJEKORNI IZGLED

Pratitelji napali Nedu Ukraden da koristi photoshop, ona im odbrusila: 'Kako da me voli takva spodoba?'

Ajd što si slabovidna pa ne vidiš šta je photoshop, a šta nije. Isto me ne voliš, a pratiš me i nerviraš se i to je OK, jer, kako da me voli takva spodoba? Ali što imaš potrebu da svoju ljubomoru, glupost zaviješ u šovinizam, pa to i javno objaviš bez blama, e to mi te već žao, napisala je Neda