Sin Davida Beckhama otkrio kakav je princ William iza zatvorenih vrata, izbjegao pričati o princu Harryju

NAJTEŽI ŽIVOTNI PERIOD

Shrvana Lana Klingor Mihić o bolesnoj majci: 'Morala sam je staviti u starački dom, bilo je teško'

- Naravno da postoje situacije kad stari ljudi trebaju 24-satnu njegu, a nitko od nas nema doma te uvjete… Kod mene je bilo jako teško kad sam mamu morala staviti u starački dom. I to mi je možda tih nekih osam, devet mjeseci proteklih, možda najteži period u mom životu. Ali prihvatiš da je to život i da nas sve to čeka u životu, priznala je