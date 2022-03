Emotivna glumica: Kad pogledam ovu sliku pomislim, kako je mogla biti rođena u bilo kojem dijelu svijeta i opet bi plijenila ljepotom

Glumica Ornela Vištica na Instagramu je objavila fotografiju svoje mame iz mladih dana i čestitala joj je rođendan emotivnom posvetom.

- Kad pogledam ovu sliku iz 70’ i neke godine, pomislim, kako je mogla biti rođena u bilo kojem dijelu svijeta i opet bi plijenila ljepotom, no ispod vanjštine skrivala se uvijek dobra, nježna i posebna žena. Umjesto glamoura odabrala je mir i majčinstvo.

Jedino mi je žao što nije imala još djece, no zato sam presretna što je baš ova žena najljepšeg osmijeha- moja mama. Mama, sretan ti rođendan! - napisala je glumica svojoj majci koja ju je sama odgajala i s kojom je živjela u Mostaru. Njezina mama je sudjelovala i u izboru za Miss Jugoslavije i bila je prva pratilja na ovom izboru i kako je jednom prilikom Ornela naglasila majka je htjela da njezina kćer nastavi tim putem, ali glumica kaže kako joj je put odredilo to što joj je mama dala ime po glumici.

- Kad sam kao dijete slušala priče drugih ljudi o njoj, o izboru za miss Jugoslavije, o tome kako su frajeri bili ludi za njom, uvijek bih se dobro nasmijala. Za mene je uvijek bila i danas je najbolja mama! I zaista sam sretna što je ova pametna, vrijedna, kreativna, borbena i uvijek pozitivna žena baš moja majka - napisala je Ornela u jednoj objavi posvećenoj mami. Često ističe koliko je bliska s mamom i koliko je sretna za sve životne lekcije koje je naučila zahvaljujući njoj.

- Za igračke nikada nije bila velikodušna, govoreći kako je to plastika i da mi ne trebaju tri lutke. 'Postoje djeca koja nemaju ni jednu lutku', često bi govorila ako imaš tri lutke, a jednu baciš i ne pospremiš, nećeš cijeniti treću. Radije bi mi donijela slikovnicu, govoreći kako to moram sama čitati' - prisjetila se jednom Ornela.

