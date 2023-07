Eminentni austrijski gitarist predvodi 17. Međunarodni etno jazz festival

Od 21. do 23. srpnja Stari grad Dubovac u Karlovcu ponovno će biti ugodna, ali i akustički izvrsna kulisa 17. Međunarodnog etno jazz festivala.

Glavna zvijezda festivala je svjetski eminentni jazz gitarist Wolfgang Muthspiel, koji je uz rodnu Austriju, dio karijere proveo i u New Yorku, gdje je svirao s brojnim glazbenim legendama, a snimao je i solo albume - kao solist ili kao frontmen projekta ima ih čak 23.Sa šest godina počeo je svirati violinu, a s četrnaest je prešao na klasičnu gitaru. Kao stipendist upisao je čuveni Berklee College of Music. Počevši od 1985. godine, s bratom Christianom snimio je tri albuma. Prvi samostalni album, „Timezones“, objavio je 1989. godine. Dvije godine bio je na turneji s Garyjem Burtonom i gitaristom Mickom Goodrickom, jednim od njegovih učitelja u Berkleeju. Obojica se ubrajaju u najveće jazz legende. Tijekom devedesetih Muthspiel je živio u New Yorku i snimio više solo albuma.

Njegovi su suradnici bili vrhunski svjetski jazz glazbenici: Don Alias, Larry Grenadier, Tom Harrell i Kenny Wollesen. Pojavio se kao gost na albumima Patricie Barber, Marca Johnsona, Paula Motiana i Garya Peacocka. 1997.dobio je Nagradu kao austrijski jazz glazbenik godine. Osnovao je vlastitu izdavačku kuću Material Records 2000. i ponovno snimao s bratom Christianom i norveškom pjevačicom Rebekkom Bakken. Poznat je i po sjajnom duetu s čuvenim bubnjarem Brianom Bladeom.

Osnovao je MGT trio sa Slavom Grigoryanom i Ralphom Townerom (kojeg smo imali prilike čuti na festivalu 2019. godine), drugi trio s Larryjem Grenadierom i Brianom Bladeom, te duete s legendarnim pijanistom Bradom Mehldauom i Ambroseom Akinmusireom. Snimio je preko 50 nosača zvuka s najvećim svjetskim imenima. Koncert Wolfganga Muthspiela na rasporedu je u nedjelju, 23. srpnja, a festival će dva dana ranije, u petak, otvoriti Zvonimir Šestak Groove Assembly, koji čine ponajbolji jazz glazbenici s ovih prostora.

Zvonimir Šestak predstavit će album prvijenac „In the Pocket“ energičnog i ritmičnog Zvonimir Šestak Groove Assemblyja. Album je nastao kao rezultat razvitka ideja grooveova koji se gomilaju još od vremena kada je studirao u Grazu te neizmjerne lakoće kreacije u trenutku i jasnoće glazbenih vizija i ideja koje dijeli s izvrsnim glazbenicima.

Subota je, pak, također u karlovačkom "štihu", jer publika će ovog puta moći čuti i onog koji je godinama najzaslužniji za ovaj vrhunski festival, Gorana Ilića koji nastupa uz svoj trio i posebnu gošću Astrid Kuljanić. Skladbe su mješavina etno motiva, jazz i klasične glazbe. Osim, ,vjerujemo, vrlo interesantnih autorskih skladbi, zanimljivost ovog trija je i ta što ga čine isključivo žičani instrumenti, a to rezultira posebnim ugođajem.

