Ella iskreno: Bilo je dana kad sam jela tjesteninu bez ičega, ali i dana kada nisam znala što ću s novcem

Elli Dvornik život se promijenio u zadnje dvije godine i nakon razvoda od supruga Charlesa Pearcea iz Bala se preselila natrag u Zagreb. Da se par, koji je u braku dobio dvije kćeri, razvodi javnost je saznala prije dvije godine i ubrzo nakon toga saznalo se i za sudske procese koje je par pokrenuo, od kojih su neki još u tijeku. U novom intervju influencerica i poduzetnica Ella pričala je o svojim poslovnim postignućima i privatnom životu te je otkrila kako u budućnosti nema namjeru otkriti identitet svog partnera.

- Mislim da u budućnosti neću sigurno otkrivati identitet partnera. Ne jer me sram ili nešto. Uzimam u obzir i da netko ne želi biti javno dostupan, zbog svog posla, privatnosti ili mentalnog zdravlja. Sve sam partnere do sad predstavila javnosti i mogu Vam reći da nije dobro utjecalo na njih, netko tko nije upoznat s tim svijetom doslovno mentalno oboli pod pritiskom komentara i svega - ispričala je u razgovoru za Net.hr. Govoreći o poslovnim suradnjama na društvenim mrežama kaže kako puno suradnji odbija jer se ne nalazi u njima ili nema dovoljno informacija zbog kojih bi vjerovala u učinkovitost onoga što promovira. - No, razmišljam i unaprijed, tako da ulazim u neke druge poslove, uložila sam u dosta projekata i plan mi je svakako da mi društvene mreže budu ispušni ventil, a da primanja imam u konkretnijim projektima - otkriva Ella i ne skriva kako ništa u svom životu ne bi mijenjala jer sve to ju je oblikovalo u osobu koja je danas.

- Prošla sam dane kad sam jela samo tjesteninu bez ičega i nisam mogla platiti stanarinu, ali i dane kada nisam znala što ću s novcem. Ni jedno ni drugo me nije veselilo. Danas imam totalno drugačiji pristup životu. Napravila sam si savršen balans i posvetila se sebi, napokon. Došla sam do savršene razine samosvjesnosti i naučila puno o sebi i sada znam što je moja istinska sreća. Ne povodom se za trendovima, ne zanimaju me “nedostižne stvari”, to sve može nestati u sekundi. Najbitnije je tko si ti kad dođeš doma u svoja četiri zida. Sve što mi je smetalo i stvaralo negativnu energiju izbacila sam iz svog života. Mogu reći da sam trenutačno najsretnija - iskreno će.

GALERIJA Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Blanka Vlašić