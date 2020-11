Ekskluzivni intervju s Hughom Grantom: Ja vodim prilično drugačiji i za mnoge možda nevjerojatan život

Kada se na jednom projektu okupe glumačka imena kao što su Hugh Grant, Nicole Kidman i Donald Sutherland, režiju potpiše Susanne Bier, a scenarij David E. Kelley, onda je njegov uspjeh zagarantiran. Upravo to je bio recept, naime, za novu HBO-ovu seriju “Slom” koja se počela emitirati u listopadu, a tim nam je povodom ekskluzivan intervju za Nedjeljni Večernjak dao upravo slavni engleski glumac Hugh Grant koji i sam priznaje kako ga je malom ekranu privukla ambicioznost ovog pothvata. Otkriva i zašto on sam televiziju ne gleda, zbog čega je razmišljao o odustajanju od glume te zbog čega je “prezirao” svoj poziv.

– Budimo realni, ovo je projekt “s pedigreom”. Počevši od toga da seriju režira Susanne Bier čije filmove osobno obožavam, posebice one danske. Tu je i David E. Kelley koji je kralj američkog televizijskog pisanja, a ne treba posebno spominjati jaku glumačku ekipu koju predvodi Nicole Kidman. Na takvu seriju se pristaje i prije nego što se otvori scenarij, bilo bi to uistinu teško odbiti – kaže iskreno Hugh Grant te dodaje da ga je serija dodatno privukla kada je dobio scenarij u ruke. Shvatio je, ističe, da je briljantno napisan te je tijekom čitanja cijelo vrijeme imao veliku želju okrenuti iduću stranicu, a upravo mu je to kod neke priče izrazito važno.

– Serija ima ogromnu dozu neizvjesnosti, umirao sam od želje da saznam što će biti u drugoj epizodi nakon što sam pročitao prvu. Za to pisac treba imati uistinu veliki talent! Stoga sam čak kontaktirao Kelleyja kako bi mi dao naslutiti što će se događati dalje. Problem je, naime, s televizijskim projektima što većinom još nisu do kraja ni napisani kada se kreće u pregovore, tako da sam dobio scenarij samo za prvu epizodu, a teško je potpisati ugovor za nešto za što ne znaš kako završava. Zato sam prije konačne odluke razgovarao i s redateljicom i sa scenaristom te sam ih tu malo namučio iako sam gotovo odmah znao da ću pristati na ovu ulogu – prisjeća se te kaže kako je po njegovu mišljenju glavna karakteristika ove serije što likovi uopće nisu onakvi kakvima se isprva čine.

– Fascinantno je kvalitetno i dobro prikazana razlika između površine, onoga što nam je vidljivo i onoga što se nalazi dobro skriveno ispod te površine. Mogu reći i da glumci jako vole glumiti takve likove i iskušavati granice pri njihovu prikazivanju – zaključuje Hugh Grant koji smatra da su ljude oduvijek privlačile misteriji i drame.

Foto: HBO

– Skandali, nečije mračne tajne, pikanterije… Mislim da je to u svima nama, samo se neki prave da ih to ne zanima uspješnije od drugih. Zlo je apsolutno fascinantno i kompulzivno te koliko god se ljudi zgražali nad njime, toliko ih privlači da ga promatraju. Nije to ništa novo, još je u vrijeme Shakespearea publika voljela gledati masakr na kazališnim daskama – kaže Grant. Pa iako ova serija prati živote pripadnika visoke newyorške klase, ne misli da bogati ljudi imaju više tajni od ostalih.– Ne, ne mislim da tu postoji neka razlika. No smatram da se rade serije i filmovi o mračnim tajnama unutar dobrostojećih obitelji jer publika više uživa gledajući kako se raspadaju životi “privilegiranih pojedinaca”. To je uvijek veći spektakl u očima publike, zar ne? Ali mislim da svi imamo tajne i sve će ih vjerojatno jednog dana razotkriti Google, Facebook ili netko treći tko nam “krade živote” – sarkastično zaključuje Grant.

– U jednu ruku smatram da je cilj ove serije dodatno staviti upitnike nad našom stvarnošću jer svi mi živimo u vremenu kada su jako poljuljani temelji zapadne kulture, cijele liberalne demokracije. Ova je serija zapravo metafora za poljuljano društvo kroz prikaz jedne naizgled sretne i stabilne obitelji čiji se temelji preko noći sruše. Možda će je ljudi mrziti zbog toga i možda će reći da im je dosta nesigurnosti i u vlastitim životima da bi je još gledali i na televiziji, a možda je se baš zato neće moći zasititi – govori nam Grant. U ovoj se seriji, naime, na jednoj posve novoj razini dovodi u pitanje poznajemo li zapravo uopće ljude oko sebe, one s kojima živimo i s njima dijelimo svakodnevicu. Radnja prati naizgled skladnu obitelj psihoterapeutkinje Grace Fraser koju tumači Nicole Kidman, njezina muža Jonathana kojeg igra Grant te njihova sina kojeg glumi Noah Jupe. Također, tu su još i Donald Sutherland kao otac Grace Fraser, Edgar Ramirez u detektivskoj ulozi, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Sofie Gråbøl, Matilda De Angelis, Ismael Cruz Córdova… Prva od šest epizoda koje premijeru imaju svakog ponedjeljka na kanalu HBO i platformi HBO GO prikazuje skladne živote ovih iznimno bogatih Newyorčana koji na aukciji kupuju čašu vode za nevjerojatne cifre, no veoma brzo jedna nasilna smrt otkriva da se oni međusobno više ne poznaju ili se nikada nisu ni poznavali.

– Osobno smatram da je točno ovo drugo, da su oni odlučili zavaravati sami sebe da se poznaju jer bi prva teorija podrazumijevala da se ljudi s vremenom mijenjaju, a ja u to ne vjerujem i mislim da je to pogrešna pretpostavka. Ljudi se ne mijenjaju, barem ne suštinski. Jezuiti su rekli: “Daj nam dijete prvih 7 godina i možeš poslije toga možeš s njime raditi što želiš”, misleći pritom na to da će se dječja osobnost formirati i kasnije se više neće promijeniti. Vidim to i po svojoj djeci, ali i po sebi. Možda će to nekome zvučati čudno, ne tvrdim da sasvim poznajem sebe i da znam tko sam, ali ne, ne mislim da sam se kao osoba previše promijenio u zadnjih 10, 20 pa i 30 godina – zaključuje te otkriva još jednu neobično činjenicu iz vlastitog života.– Ja vodim prilično drukčiji i za mnoge možda nevjerojatan život jer gotovo uopće ne gledam televiziju. Jednostavno, kao glumac, ne mogu u filmovima i serijama uživati kao ostali ljudi. Znam kako televizija funkcionira i baš zbog toga ona za mene više ne funkcionira. Koliko god to suludo zvučalo – poručuje Hugh Grant koji je poznat po tome da je već više puta najavljivao kako se povlači iz filmske industrije te je već nakon nekoliko projekta izjavio kako je to njegova zadnja glumačka uloga.

Foto: HBO

- Da, odnos između mene i ovog posla dosta je kompliciran. Ali trenutačno mogu reći da malo manje mrzim glumu nego što je to bio slučaj u nekim prijašnjim trenucima. Zapravo, mislim da postajem bolji u tome i mogu reći da sam u zadnjih sedam do deset godina manje nezadovoljan svojim izvedbama nego prije – kaže Grant koji je zapravo poznat i po svom perfekcionizmu koji je veoma teško zadovoljiti. To je primijetila i sama redateljice ove serije, Oskarovka Susanne Bier koja nam je, također u razgovoru za Večernji list, opisala kakav je Hugh Grant kao glumac. Hugh je vječno zabrinut te je stalno nezadovoljan sobom i upravo iz te energije, iz te ljutnje on maestralno crpi snagu da bude velik glumac – rekla nam je Susanne Bier. Grant se, podsjetimo, proslavio 1990-ih i 2000-ih godina većinom romantičnim filmovima kao što su “Četiri vjenčanja i sprovod”, “Ja u ljubav vjerujem”, “Dnevnik Bridget Jones”, “Zapravo ljubav”, a zadnjih se godina pojavljuje u nešto zrelijim filmovima kao što je “Neslavno slavna Florence“.



– Mislim da su tijekom godina napredovale i filmska i televizijska industrija, no posebice serije. Materijali koji se nude nama glumcima su nevjerojatni i mogu reći da se u zadnje vrijeme uistinu svi bave televizijom i serijama, ne poznajem gotovo nikoga tko je ostao “imun” na njih. Odlično je što tu još uvijek ima jako puno kreativne slobode i tako će biti sve dok se tvorci serija ne uplaše i počnu raditi samo ono što sigurno donosi novac – kaže. Grantov lik koji tumači u ovoj seriji također je bio veoma specifičan za rad, ističe glumac. Dječji onkolog Jonathan Fraser pokazuje publici, naime, više lica i cijelu skalu emocija, no gotovo je nemoguće procijeniti što je istina, a što laž. Hugh Grant je iznimno uspješno stvorio dvojbu kod gledatelja tko je zapravo taj lik koji on tumači, a odgovara kako to nije bilo jednostavno postići.

– Dugo sam razmišljao kako ću odglumiti Jonathana, kako ću odvojiti emocije koje uistinu osjeća i one koje glumi, a u končanici sam odlučio, i to iz cijelog niza razloga, da ću sve njegove emocije prikazati kao “prave” i iskrene. Prvenstveno kako bih kao lik bio što uvjerljiviji. Mislim da će iz perspektive publike biti fascinantnije i zanimljivije ako se ne može otkriti tko je pravi Jonathan nego ako joj se suptilno da do znanja kada glumi, a kada je iskren. Također, vjerujem da postoji određeni tip ljudi, odnosno određeni tip lažaca koji uistinu vjeruju u svoje laži te djeluju iskreno čak i dok izgovaraju neistine. Upravo je takva osoba Jonathan i trudio sam se to vjerno dočarati. Ima u tom liku još puno zanimljivosti, no teško je o njima razgovarati bez otkrivanja tijeka radnje serije, a to ne smijem – kaže kroz smijeh Grant te dodaje da je prilikom “ulaska u lik” pokušao naći svoje sličnosti s Jonathanom jer je to ono što mu uvijek pomaže. Najteže mu je pak bilo prenijeti neverbalne poruke koje njegov lik šalje.

– Uvijek sam smatrao da je najteže glumiti bez riječi, samo ekspresijama vlastitog lica i pokretima tako da mi je i u ovom slučaju to bilo jako zahtjevno. Puno je lakše kada dobijem tekst ili opis neke radnje, nego kad treba isključivo prikazati emociju. Svaki put sam prestravljen kada kamera snima moje lice u krupnom planu jer ne znam kako će to u konačnici izgledati. Ljudi to mogu znati i sami po sebi, izraz lica je najteže kontrolirati jer na njega jako utječe podsvijest i zato je važno tijekom snimanja kontrolirati misli. Za mene je to najteži dio posla i tu je jako važno odraditi “zadaću”. Moj je scenarij ispisan stotinama i tisućama bilježaka u kojima sam si napisao kako se u nekom trenutku moram osjećati i o čemu trebam mislim kako bih to postigao – kaže Grant te priznaje da je ovo za njega bilo izrazito teško snimanje. – Moram biti iskren i reći da je i samo snimanje bilo jako napeto. Radnja je takva da su svi likovi na rubu pucanja i važno je održati i tu atmosferu na setu kako bismo bili što uvjerljiviji. Također, cijela ta napetost trajala je jako dugo jer je samo snimanje mog lika dugo trajalo, više nego što sam inače navikao. No cijelo to vrijeme imao sam osjećaj da radimo nešto uistinu kvalitetno te da će to u konačnici biti jako dobra serija. A to je uvijek najbolja motivacija! – zaključuje Hugh Grant te dodaje kako je ipak, u pauzama od snimanja, bilo vremena za opuštanje i druženje. – Nicole Kidman je uvijek spremna za šalu, a posebice Donald Sutherland koji je uistinu primjer osobe koja u sebi ima onaj iskreni, dječji humor. Smatram da je to odlično i uistinu sam uživao radeći s njima – kaže nam Grant.