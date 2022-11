Drugo izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade ELECTOR 1. veljače u Tvornici kulture!

Nakon sjajnog partyja na prvom ELECTORU u veljači ove godine, organizatori su najavili drugo izdanje nezavisne glazbene novinarske nagrade koja odaje priznanja na području domaće elektroničke scene. Druga dodjela ELECTORA održat će se 1. veljače 2023. u zagrebačkoj Tvornici kulture, a novinari koji prate elektroničku glazbu odlučit će tko je obilježio taj žanr u 2022. godini.



"Nakon odličnih reakcija na prošlogodišnju, prvu dodjelu nagrada ELECTOR, spremni smo za drugu generaciju dobitnika koji su se istaknuli kroz 2022. Riječ je o godini od posebnog značaja za čitavu glazbenu industriju, tijekom koje se slavio povratak festivala, koncerata i clubbinga, nakon dvije godine borbe s pandemijom. Na tom novom valu entuzijazma, iščekujemo i drugu dodjelu nagrada ELECTOR u zagrebačkoj Tvornici kulture", rekao je ovogodišnji direktor nagrade ELECTOR Arsen Pavešić.

Nagrada će se dodijeliti u devet kategorija i to u kategorijama Albuma/kompilacije godine, Remiksa godine, New (S)Electora odnosno debitanta godine, Eventa godine, Techno singla godine, House singla godine, Bass singla godine te Electronica singla/EP-a godine. Novost je da se u drugom izdanju ELECTORA zbog velikog broja izdanja otvara nova kategorija. U toj kategoriji se bira najznačajniji singl ili EP iz domene electronice koji je značajno obilježio hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog ciklusa. Electronica podrazumijeva pravce i fuzije ambijentalne i eksperimentalne glazbe, leftfield, lo-fi, abstract, raw i sl. Također će biti nagrađen i DJ godine, kojeg će ususret dodjeli odabrati publika online glasovanjem.



Statuu ELECTORA u njegovu prvom izdanju kući su odnijela dobro poznata imena domaće elektroničke scene. Razni izvođači - "Eddy Ramich Presents Croatian Blue" te Razni izvođači - "Healing Sounds – Croatia Earthquakes Relief Project" izdanja su koja su slavila u kategoriji Albuma/kompilacije godine. Filip Motovunski odnio je pobjedu u kategoriji Remiks godine, dok je Eventom godine proglašen Wake the Lake festival. Petar Dundov & Gregor Tresher imali su Techno singl godine, Jan Kinčl i Regis Kattie House singl godine, dok je nagradu za Bass singl godine dobio Egoless. Time To Sleep je bio New (S)elector godine, a DJ godine, tj nagradu publike odnijela je Insolate.

Nagrada je u prvoj godini postojanja donijela i još jednu novost - Elector Skener. Elector Skener donosi pregled novosti vezanih za albume i kompilacije, singlove te remikseve hrvatskih glazbenika s elektroničke scene. Svi linkovi vode na digitalne servise gdje se isti mogu preslušati. Cilj skenera je na jednom mjestu okupiti sve aktivnosti glazbenika kroz izbornu godinu ELECTORA, podržati njihov rad i evidentirati uspjehe. Također, skener će zasigurno pomoći novinarima/glasačima pri nominiranju i glasanju na kraju godine.

Nagradu ELECTOR pokrenuli su DJ sekcija Hrvatske glazbene unije i Hrvatsko Društvo Skladatelja, koproducent je Tvornica Kulture, a organizator Unison – Hrvatski glazbeni savez.



Sve novosti i aktualnosti nagrade pratite na službenoj web stranici Nagrada ELECTOR ili na Facebook stranici nagrade ELECTOR.