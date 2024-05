Drago zaustavljen na pitanju iz umjetnosti: Znate li vi odgovor?

Najbolji u prvoj večerašnjoj igri "Najbrži prst" bio je 45-godišnji Drago Mihaljević iz Vrgorca. Po struci profesor latinskog jezika i filozofije, radi u školi. Slobodno vrijeme koristi za bavljenje sportom, rekreativno se bavi futsalom, voli kvizove. Drago je s lakoćom odgovorio na prvih pet pitanja i osvojio iznos prvog praga od 150 eura. Prvi džoker zatrebao mu je na šestom pitanju. Nije znao što je tradicionalni ribarski čamac naroda dalekoga sjevera: pasara, guc, batana ili kajak. Odlučio je zatražiti pomoć publike. Njih 36 % odlučilo se za pasaru, 0 % za guc, 18 % za batanu i 46 % za kajak. Prihvativši mišljenje publike Drago je osvojio 300 eura. Naime, pasara, guc i batana su naši čamci, a kajak je eskimska riječ, pojasnio je Tarik.

Tko u filmu "Voleći Pabla" glumi Escobarovu ljubavnicu, a u "Bijelom prahu" suprugu Escobarova suradnika: Salma Hayek, Michelle Rodriguez, Eva Longoria ili Penélope Cruz? Ovako je glasilo deseto pitanje na kojem je Drago uzeo džoker "pola-pola". Ostali su odgovori Eva Longoria i Penélope Cruz. - Kockat ću se, neću nikoga zvati, rekao je Drago. Ponudivši odgovor D - Penélope Cruz prešao je drugi prag i osvojio 5.000 eura.

Na 12. pitanju pozvao je džokera jer nije znao tko je napisao romane Rosemaryno dijete, Dječaci iz Brazila i Stepfordske supruge? Sol Yurick, Tom Clancy, Ira Levin ili Dean Brown. Poslušao je džokera, naime on mu je savjetovao odgovor C - Ira Levin i to mu je donijelo 18.000 eura. Najznačajnije djelo arhitekta Josepha Marije Olbricha izložbena je zgrada ... Ponuđeni su odgovori Romantizma u Weimaru, Secesije u Beču, Dadaizma u Zurichu ili Ekspresionizma u Berlinu. Ovako je glasilo 13. pitanje na kojem je Drago odustao te s osvojenih 18.000 eura napustio natjecanje.

Drugi "Najbrži prst" je 31-godišnji Andrija Mimica iz Splita. Radi u marketingu u jednom trgovačkom lancu. U slobodno vrijeme rekreativno igra nogomet, voli pub kvizove. Andrija je na sedmom pitanju iskoristio džoker "pola-pola". Nije znao na koja se dva oceana odnosi ime pitoresknog maratona dva oceana cape town: Indijski i Tihi; Atlantski i Indijski; Tihi i Atlantski ili Južni i Tihi? Nakon što je džokerom prepolovio ostali su odgovori Atlantski i Indijski te Južni i Tihi. Ponudivši odgovor pod B - Atlantski i Indijski osvojio je 600 eura. Jedan od tvoraca kviza "Tko želi biti milijunaš?" autor je koje TV serije s radnjom u Birminghamu? A - Peaky Blinders, B - Ted Lasso, C- Downton Abbey ili D- Broadchurch. Ovako je glasilo osmo pitanje, gdje je Andrija odlučio zatražiti pomoć džokera "zovi". Sa sigurnošću je džoker ponudio odgovor pod A - Peaky Blinders što je natjecatelju osiguralo 1.000 eura.

Za 2.500 eura trebao je znati kome je 1962. godine odbijen zahtjev za ulazak u Europsku ekonomsku zajednicu preteču Europske unije: Francuskoj, Italiji, Nizozemskoj ili Španjolskoj. Upotrijebio je i posljednjeg džokera pitaj publiku. Njih 12 % misli da je riječ o Francuskoj, 25 % o Italiji, 6 % o Nizozemskoj i 57 % Španjolskoj. - S obzirom na to da je značajan postotak na strani odgovora D, a ja ne znam odgovor poslušat ću ove divne ljude oko sebe, rekao je Andrija. Pomoć publike donijela mu je 2.500 eura.

Na 10., ključnom pitanju za prelazak drugog praga rekao je da ne zna odgovor na pitanje. Odustao je i uzeo iznos od 2.500 eura. Upitan je što je Eleanor Roosevelt navodno izgovorila na granici Brazila i Argentine. Ponuđene su opcije Jadan Yellowstone!; Jadan Grand Canyon!; Jadna Niagara!; Jadan Mount McKinley! Da je kojim slučajem odgovarao rekao bi C - Jadna Niagara! i to bi bio točan odgovor.

Posljednja večerašnja natjecateljica je Franka Murtić iz Zagreba. Obožava ići na pub kvizove i voli šetnje prirodom. Franka je osvojila 150 eura i tako prešla prvi prag. Svoj put prema velikom novčanom iznosu uz sva tri džokera nastavlja u idućoj emisiji.

