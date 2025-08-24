Dok Rim promišlja stadione kao mitske arhitektonske točke, São Paulu u fokusu ima japanske montažne kuće

U trećem nastavku našeg ljetnog serijala posvećenog umjetnosti i kulturi donosimo pregled izložbi koje mijenjaju način na koji promišljamo prostor, dizajn i svakodnevicu. Upravo zato vrijedi zastati i pogledati koje su izložbe ove godine osvojile pažnju svjetske publike.



U Rimu je postavljena izložba "Stadi. Architecture of a Myth" u muzeju MAXXI. Ova izložba, praćena istoimenom knjigom, istražuje stadione ne samo kao sportske građevine, već i kao simbole urbanih transformacija, kolektivnih rituala i kulturnih identiteta. Povijest stadiona ispisuje se od antičke Grčke i Panatenejskog stadiona u Ateni pa sve do današnjih arhitektonskih remek-djela. Posjetitelji mogu pratiti kako su se stadionima pridavale različite uloge: od prostora natjecanja do mjesta političkih događanja, koncerata i svečanosti, što im daje ulogu pravih multifunkcionalnih pozornica suvremenog života. Zanimljivo je promatrati kako su stadioni postali dio vizure gradova diljem svijeta pa i turističke atrakcije koje definiraju doživljaj destinacije. Posebna pažnja posvećena je talijanskim stadionima, njihovu značaju, ali i pitanjima što s njima u budućnosti.