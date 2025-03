Diskvalificirani glazbenik otkrio nove detalje skandala: 'Eurovizija nije bila sigurno okruženje'

Nizozemski glazbenik Joost Klein, diskvalificiran s Eurosonga 2024. godine, u nedavnom intervjuu za The Guardian otkrio je šokantne detalje o događajima iza kulisa koji su doveli do njegovog izbacivanja. Njegove izjave bacaju novo svjetlo na incident i ukazuju na problematično ponašanje nekih delegacija, stvarajući sliku nesigurnog okruženja za natjecatelje.

Klein je u intervjuu opisao atmosferu iza kulisa kao napetu i neugodnu. "Bilo je vrlo intenzivno," rekao je. Tvrdi da su se neke delegacije ponašale nasilnički, a posebno je istaknuo incident u kojem ga je jedan novinar snimao dok je bio u toaletu. "Nije bilo privatnosti," izjavio je Klein, dodajući da se "nije osjećao sigurno". "Stvarno, nije bilo sigurno okruženje", dodao je u intervjuu, pojašnjavajući osjećaj nelagode i nesigurnosti koji je prevladavao. Ove optužbe podupire i izjava irske predstavnice Bambie Thug, koja je optužila izraelsku televiziju Kan za zastrašivanje.

Iako Klein nije htio otkriti identitet delegacije koja ga je snimala u toaletu, naglasio je: "Mislim da svi znaju." Ova zagonetna izjava ostavlja prostor za nagađanja i dodatno pojačava sumnje u neprofesionalno ponašanje određenih sudionika Eurosonga. "Ne želim nikoga imenovati, ali mislim da je situacija prilično jasna," dodao je.

Europska radiodifuzijska unija (EBU), organizator Eurosonga, izrazila je žaljenje zbog ponašanja nekih delegacija, priznajući da "nisu poštovale duh pravila". Kao odgovor na ove incidente, EBU je najavio uvođenje novih pravila ponašanja za buduća natjecanja, uključujući zone u kojima će snimanje biti zabranjeno. "Žalimo zbog svega što se dogodilo," izjavio je predstavnik EBU-a.

Joost je diskvalificiran nakon što je švedska televizija SVT podnijela policijsku prijavu, optužujući ga za "prijeteće ponašanje" prema kamermanki. Navodno je gurnuo njenu opremu. Međutim, Klein poriče da je ikada dodirnuo kamermanku ili oštetio njenu opremu. "Nikada nisam ni taknuo tu ženu," izričit je bio Klein. Tvrdi da posjeduje snimku incidenta koja, prema njegovim riječima, pokazuje da se "nije dogodilo apsolutno ništa". Švedsko tužiteljstvo je u konačnici zatvorilo istragu zbog nedostatka dokaza.

Klein se također osvrnuo na incident na press konferenciji, gdje je na pitanje upućeno izraelskoj predstavnici Eden Golan, a vezano uz sigurnost drugih natjecatelja zbog njene prisutnosti, ona kazala kako neće odgovoriti na to pitanje. Joos je tada uzviknuo: "Zašto ne?". Iako neki taj istup tumače kao provokaciju, Klein tvrdi da je jednostavno reagirao kao "najveći Nizozemac", zalažući se za jednakost. "Samo sam postavio pitanje koje je, po mom mišljenju, bilo legitimno," objasnio je.

Unatoč svemu, Klein je objavio novi album "Unity" i krenuo na uspješnu turneju. Nedavno je objavio i singl "United by Music", ironično koristeći slogan Eurosonga 2024, u kojem, zajedno s estonskim pjevačem Tommyjem Cashom, pjeva: "Fuck the EBU, I don’t wanna go to court." U istom intervjuu za The Guardian, Klein je zajedno s Tommyem Cashom ponovio taj stih."To je naš način da izrazimo frustraciju," rekao je Klein. Iako je i dalje povrijeđen zbog događaja u Malmöu, Klein ističe da se trudi živjeti u sadašnjosti.

