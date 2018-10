Denis je rasplakao publiku koja žiriju poručuje da je bio nepravedan

Lavinu emocija pokrenuo je svojim nastupom u Supertalentu 20-godišnji Denis Barta.

Ovaj slijepi mladić koji ima epilepsiju i autizam i bez pomoći roditelja ne može obavljati radnje poput pranja zubi ili hranjenja, ali jednu stvar radi sasvim samostalno i sa zadivljujućom lakoćom - svira klavijature i pjeva.

Njegova izvedba Oliverove "Oprosti mi pape" rasplakala je sinoć Maju Šuput i Martinu Tomčić, ali i sve u publici i pred malim

ekranima.

Zbog toga su gledatelji jučer komentirali kako je žiri bio nepravedan prema mladiću iz Sarajeva koji je pokazao nevjerojatan talent. Smatraju kako je netko od članova žirija trebao pritisnuti zlatni gumb i omogućiti Denisu izravan ulazak u polufinale.

- Za koga su čuvali zlatni gumb. Pa ovaj dečko je taknuo srca svima. Zar to nije najveći talent danas. Respect roditeljima! On je zaslužio direktan prolaz u polufinale. Denis i mene si rasplakao i trebao si dobit zlatni gumb svaka čast! Ti si Hrvatski super talent i bez zlatnog gumba. Pa za koga čuvaju taj zlatni gumb? Žiri, sramim se u Vaše ime. Denise svaka čast. Najveći si! Zašto mu niste stisnuli zlatni gumb? Ovo je talent i volja za život. Tata je zakon. Pozdrav obitelji i naklon do poda za trud oko djeteta - poručili su gledatelji u svojim komentarima na službenoj Facebook stranici Supertalenta.