Informativni program Nove TV dobio je pojačanje, s UNA TV-a dolazi im poznato lice

Tin Kovačić, novo je pojačanje najgledanijeg informativnog programa u zemlji. Ovaj iskusni novinar pridružit će se jakom novinarskom timu osječkog dopisništva Nove TV, gdje će za informativne emisije izvještavati iz Osijeka, Slavonije i Baranje, podneblja u kojem živi i u koje je kako kaže beskrajno zaljubljen.

''Moja profesionalna, ali i emotivna misija, u cijelosti je biti na usluzi gledateljima, mojim Slavoncima i Baranjcima. Ispričati njihove priče, a svima ostalima iz prve ruke prikazati da je riječ o najljepšem dijelu planeta. Izboriti se da se i glas istoka čuje, da se problemi i nepravde koji ovdje muče ljude riješe. No da bi to bilo moguće, nužna je platforma koja dopire do očiju i ušiju cijele zemlje, ali i puno šire. A Nova TV je apsolutno u tom smislu veliki Houdini. Privilegij je, ali i velika odgovornost biti dio ekipe koja kreira najgledanije vijesti u Hrvatskoj. Zahvalan sam što su me prepoznali na Novoj TV, na vjeri u mene i prilici koju su mi pružili. I neću razočarati. Osjećam se kao da sam izabran u početnu postavu NK Osijeka. Ostavit ću srce na terenu'', rekao je Tin Kovačić.

Svoju bogatu karijeru Tin Kovačić započeo je tijekom studiranja kada je počeo pisati za lokalne novine. Kada se otvorila prilika u televizijskom novinarstvu, kaže kako nije dvojio ni sekunde. To je životni poziv koji smatra najljepšim na svijetu i koji radi posljednjih 15 godina. Radio je tako u redakcijama Osječke TV, HRT-a, RTL-a i UNA TV-a. Autor je dokumentarnog filma naziva ''Tisuće u povratku'' koji se bavi problematikom ovisnosti o drogama, alkoholu i kocki. Za taj film potpisuje redateljsku, scenarističku i montažersku ulogu. A kruna njegove karijere dogodila se kaže kad je ove godine osvojio prestižnu novinarsku nagradu ''Večernjakova ruža'' u kategoriji TV lica godine.

Uz televizijski posao, već 29 godina s prijateljima svira, pjeva, stvara pjesme i nastupa u punk bendu Debeli predcjednik s kojim je obišao cijelu Europu te snimio 11 albuma, EP-jeva i singlova. Za vrijeme koronakrize pripremili su i novi album koji je u završnoj fazi produkcije. Odrastanje uz glazbu razvilo mu je osjećaj za socijalnu nepravdu, svijest i empatiju prema onima koji su žrtve, što mu kako kaže, uvelike pomaže prepoznati takve situacije i u novinarstvu.