Danijela o Filipu i suprugu Alanu: 'Njemu nema pomoći'

Situaciju na zajedničkoj večeri za RTL.hr komentirala je kandidatkinja Danijela, koja smatra kako više ne zna što može očekivati od svoga supruga Alana. Osvrnula se i na Filipa, njezinu navodnu simpatiju, ali i Alanove ispade.

- Filip je zgodan i ima tu mentalnu crtu koja mi se sviđa, još uvijek ne znam točno kakav je karakterno. Od šest kvaliteta koje su mi važne u muškarca, Filip zasad ima dvije, na osnovu te dvije, među nama ne može biti ništa, kazala je i dodala kako je Alanovo ponašanje nekontrolirano, apsurdno, vulgarno i negledljivo.

- Nakon posljednje dvije epizode, smatram da Alanu nema pomoći. Nemam nikakvih želja zadovoljiti bilo kakve njegove standarde. Alan mi se nakratko zaista iskreno ispričao, bio je to potez koji me iznenadio i koji od njega nisam očekivala. Imam osjećaj da isprika i popravljen odnos neće dugo trajati. A što se tiče pozitivnosti, u ovom trenutku već postajem sigurna da ću iz ovoga izvući nešto pozitivno, uostalom, to mi je u opisu posla, kazala je Danijela.

Ranije je i Filip prokomentirao što misli o Alanovoj ljubomori.

"Imam svoju ženu i nije bilo zavođenja. Vodili smo najnormalniji razgovor vezan za treninge i prehranu. Alan svojim komentarima samo potvrđuje da je mali, nesiguran i lažljivi miš, a čini mi se da je Alan opisivao sebe i svoje želje", rekao je Filip. To se odnosilo na njegov komentar da on samo želi seks i da bježi od svih odgovornosti.

"Koliko je opterećen samnom, nisam siguran je li Alan zaljubljen u mene ili ljubomoran", naglasio je i dodao:

"Danijela je super i cool žena. Trebali bi joj podići spomenik za sve što proživljava s ovim specijalcem."

