Član žirija popularnog showa morao se povući sa snimanja zbog boli: 'Bio je vidno frustriran'

Član žirija showa 'Britain's Got Talent' i glazbeni mogul Simon Cowell (64) bio je prisiljen privremeno se povući s audicija za novu sezonu showa u posljednji trenutak i to zbog boli. Njegovo zdravlje i izgled česta su tema medija, a glazbeni mogul sada se povukao zbog jakih migrena. - Simon je trebao raditi kao i obično, ali počeo se osjećati loše. Nakon kratkog razmišljanja, svima je rekao da ne može sudjelovati u snimanju. Bio je vidno frustriran. Simon obožava raditi na Britain‘s Got Talent - rekla je osoba iz showa za Daily Star te dodala da je Cowell propustio nekoliko audicija zbog strašne glavobolje. Vratio se nekoliko dana kasnije te nastavio normalno raditi.

Podsjetimo, o njegovom izgledu pisali su brojne mediji te govorili o estetskim operacija koje je napravio. Svojim zategnutim licem prošle je godine zabrinuo i gledatelje ovog showa. "Što se događa sa Simonom?" upitao je jedan zabrinuti gledatelj na Twitteru. "Izgleda mršavo", "Što si je učinio s licem?", "Neprepoznatljiv je", dodali su drugi. Na njegov izgled osvrnuli su se i voditelji popularnog showa čiji je on zaštitni znak. Voditelji Ant i Dec našalili su se na njegov račun, a onda je Simon demantirao tvrdnje o 'prepravku' lica.

- Nisam bio na faceliftingu ili slično. Imam malo botoksa, ali ništa drastično. Kad čujem za te stvari, iskreno me nasmiju - rekao je.

Dodajmo da se Simon se još u travnju 2022. godine pojavio na dodjeli nagrada ''Nickelodeon Kids Choice'', a mnogi su primijetili da izgleda drukčije. Kako su obožavatelji pisali na društvenim mrežama, Simonovo lice izgledalo je natečeno, pa su mnogi zbog toga bili uvjereni da je ponovno bio kod estetskog kirurga. Naime, Simon nije tajio da je ubrizgavao botoks u lice. Štoviše, otkrio je i da je to prestao činiti jer ga se sin preplašio. "Moj sin Eric postao je histeričan kad me vidio. Što je previše, previše je. Sad mi je lice potpuno čisto", kazao je tada Cowell.

