Cheat Codes, Steve Aoki, Rezz, Nicky Romero i Sunnery James & Ryan Marciano stižu na Poljud!

Do početka najočekivanijeg događaja ljetne sezone ostalo je nešto manje od dva mjeseca, a za sve one koji su već počeli planirati ljeto iz snova te provode o kojima će pričati još godinama, stiže još jedna odlična glazbena vijest!

Festival ULTRA Europe, koji će se održati od 12. do 14. srpnja u Splitu, najavljuje dolazak 15 novih izvođača – listu najnovijih imena, koja će nastupiti na sedmom izdanju predvode Cheat Codes, Steve Aoki, Nicky Romero, Sunnery James & Ryan Marciano, Gud Vibrations, Tchami X Malaa, Rezz, Lost Kings i Jeffrey Sutorious. Ovogodišnje izdanje predstavlja najskuplji festivalski lineup u povijesti, a uz dolazak mega zvijezda Swedish House Mafie, ULTRA Europe će zasigurno obilježiti ljetnu sezonu 2019 u cijelog Europi!

Gotovo je nemoguće upaliti radio, a da se ne čuje jedan od hitova trenutno najtraženijeg svjetskog glazbenog trojca. Cheat Codes dolazi iz Los Angelesa, a predstavljaju ga Trevor Dahl, Matthew Russell i Kevi Ford. Grupa se istaknula s pjesmom Sex iz 2016., a singlom No Promises iz 2017., u kojem surađuju s američkom pop zvijezdom Demi Lovato, dosegli su vrhunac na top listama u SAD-u, Velikoj Britaniji i Australiji. Dečki će zasvirati svoje brojne hitove, a na velikoj poljudskoj pozornici čut će se i aktualni singl Who's Got Your Love. U Split stiže još jedna zvijezda s adresom u Los Angelesu – Stevea Aokija, ne treba posebno predstavljati. Energičan, ekscentričan, uvijek dobro raspoložen i spreman za dva najluđa sata na najvećem splitskom plesnom podiju.

Foto: Promo

Prva dama koja će nastupiti na velikoj poljudskoj pozornici je Rezz, kandaska DJ-ica pravog imenaIsabelle Rezazadeh. Debitirani album Insurrection, objavila je 2015. godine, već sljedeće potpisuje ugovor s izdavačkom kućom Deadmau5 Mau5trap. Njezin drugi album Mass Manipulation osvojio je Juno nagradu za najbolji elektronički album 2018. godine. Atraktivna Razz headliner je na svim većim svjetskim festivalima, a ovog će se ljeta premijerno predstaviti i domaćim fanovima vrhunske plesne glazbe. Ime Jeffrey Sotorious već je dobro poznato ime na svjetskoj EDM sceni. Riječ je izvođaču koji je godinama djelovao pod imenom Dash Berlin, a na sedmom izdanju festivala, ovaj će talentirani Nizozemac prvi put nastupiti samostalno.

U Split se vraća i Nizozemac Nicky Romero, poznat po hitovima Tolouse, koji ima gotovo pola milijarde pregleda, Legacy, Symphonica i I Could Be The One koja je nastala u suradnji s Aviciijem. Surađivao je sa zvijezdama kao što su Zedd, David Guetta i Calvin Harris, Rihanna te Britney Spears. Sunnery James & Ryan Marciano, još dva slavna Nizozemca, na radost brojnih obožavatelja vraćaju se na festival ULTRA Europe. Atraktivni duo poznat je po spajanju elemente housea, tribala, techna, electra i latino ritmova u zarazne hitove. Nedavno su izbacili singl Shameless, a tu je i veliki hit You Are koji su napravili u suradnji s Arminom van Buurenom, Badman, Born Again te brojni drugi.

Foto: Promo

Na bogatom su se popisu našla još brojna imena koja će nastupiti na atraktivnoj pozornici RESTISTANCE. Riječ je o prestižnom tech, house i underground konceptu koji posljednjih godina diljem svijeta privlači sve više poklonika. Split će tako ugostiti neke od najuglednijih techno performera u elektroničkoj glazbi poput Nica Fanciullia, Patrice Baumell, Dubfirea i Jona Rundella. Na Poljud stiže i Sasha, velški DJ i producent, najpoznatiji po svojim live nastupima te suradnji s britanskim DJ-em Johnom Digweedom s kojim djeluje pod imenom Sasha & John Digweed. 2000. godine izabran za najboljeg DJ-a na svijetu, a za ljubitelje žešćeg ritma sprema pravi glazbeni užitak. Art Department je još jedno uzbudljivo ime na ovogodišnjem line-upu. Kanadski glazbenici Jonny Whitenapor i Kenny Glasgow udružili su snage i svijetu ponudili brojne uspješnice. Časopis Guardian, Rolling Stone, Billboard, Vogue, ID, Nylon i Vibe pisali su o ovom dvojcu kao fenomenu koji može stati uz bok Daft Punku.

Split će do usijanja dovesti i već najavljeni velikani Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, David Guetta, DJ Snake, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Richie Hawtin i Swedish House Mafia, a poznati su i izvođači najekskluzivnijeg i najposjećenijeg dnevnog “pool partyja“ ULTRA Beach u Amfora Hvar Grand Beach Resortu. Ove će se godine na Hvaru za zabavu pobrinuti trenutno najvrući i tek svijetu obznanjeni dvojac Europa – projekt iza kojeg stoje velikani Martin Solveig i Jax Jones. Drugo ime na popisu je britanski duo Sigma, a imena ostalih izvođača bit će poznata krajem svibnja. Prije samo dva dana objavljena su i imena partyja Brač Regatta! Tamo nas također očekuje popularni trojac Cheat Codes ali i najveće domaće DJ zvijezde – hrvatsko-slovenski duo Vanillaz koji će uskoro nastupiti na glavnoj pozornici festivala ULTRA Singapur i ULTRA Korea.

Festival ULTRA Europe ljubiteljima elektroničke glazbe nudi sveobuhvatno iskustvo destinacije, a ove će godine cjelokupni festivalski doživljaj biti još bolji zahvaljujući parterima festivala među kojima je i Hrvatska turistička zajednica. Službeno pivo festivala ULTRA Europe je Heineken, najinternacionalnije premium pivo na svijetu. Suradnja između ova dva brenda traje već sedmu godinu zaredom. Pivo i zabava odlično idu zajedno, a Heineken sa svojim odraslim potrošačima dijeli i strast prema glazbi. To dokazuje i glazbena platforma Live Your Music koja omogućava uživanje u vrhunskim glazbenim doživljajima. Festival ULTRA Europe izvrsno se uklapa u ovaj koncept jer posjetiteljima, osim sjajnog iskustva, nudi i priliku da istinski i kolektivno žive glazbu te odgovorno uživaju u vrhunskom pivu.

Mastercard će korisnicima Mastercard® i Maestro® kartica na festivalu osigurati brojne pogodnosti. „Mastercard online shopping day“ najavljen je za 25. i 26. svibnja, a omogućit će kupnju 500 trodnevnih festivalskih ulaznica na stranici ultraeurope.com s 10% popusta za plaćanje Mastercard i Maestro karticama. Korisnici beskontaktnih Mastercard i Maestro karticama svoju festivalsku narukvicu mogu nadopuniti bez naknade, a tu je i 10% popusta za kupnju ULTRA Europe promotivnih proizvoda Mastercard i Maestro karticama za iznos od 250 kn i više. Beskontaktne i standardne Mastercard i Maestro kartice su službeno sredstvo plaćanja na festivalu te ih se može koristiti za kupnju hrane i pića na festivalskim lokacijama.