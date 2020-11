Bivšu Feminnemku zgrozio prizor u njezinom stubištu: 'Ovo je sramoćenje'

Pjevačica Nika Antolos i bivša članica grupe Feminnem ostala je razočarana nakon neočekivanog prizora u vlastitom stubištu. Naime, Nika je u ulazu zatekla čudnu obavijest na oglasnoj ploči koja ju je neugodno iznenadila, a svoje je razočarenje odmah podijelila i s pratiteljima na Instagramu.

"Od prije par dana ljudi su prvo na vratima, zatim na oglasnoj ploči obješeni jer nisu platiti račun/e za plin... Apsolutno javno lišeni dostojanstva ovako 'sramoćeni', to kažem u navodnicima jer nikakva sramota nije nemati, sramota je tek da se nemati izlaže javno, punim imenom i prezimenom svim prolaznicima u ovo nerealno teško vrijeme bez da se uzima u obzir zašto se nema... Je li tko obolio, izgubio posao, njima ne iskače kao pitanje, kakav god razlog bio, država je odlučila, neka odsad sami sjede u tom razlogu i to bez grijanja u prosincu. Korona? Imamo je, samo kod nas ta se pošast oduvijek zove Nečovječnost..", napisala je Nika.

"Užas", "Sramota", "Ovo je tužno i sramotno", "Javni zid srama", samo su neki od komentara zgroženih Nikinih pratitelja ispod objave.

Inače, Niki je prije dvije godine dijagnosticirana multipla skleroza, a o svom stanju često obavještava pratitelje. U lipnju ove godine završila je na hitnoj, a tada je pomno opisala što se sve događalo kako bi upozorila na bolest koja uzima sve maha.

- Jučer je dan krenuo ustajanjem na lijevu nogu. Zapravo,izričito desnu... Moj centar za ravnotežu rekao je danas samo udesno mala, tako da sam se prvih par minuta vrtjela u krug po sobi, ko’ pas za repom, dok nisam skužila da me tijelo uopće ne sluša. Uz to još i nepodnošljiva vrtoglavica i mučnina ..3 u 1..Naravno, jučerašnji dan sam zato provela na hitnoj...Iako su doktori i sestre napravili sve što su mogli, danas mi je isto...Ok, malo lakše, jer se nekako privikneš i ta prva panika se slegne, shvatiš da će proći i da te dijete i dalje gleda...I nakon svih tih sati ondje, bockanja,krvi i upoznavanja s tuđim dijagnozama, došla sam ovdje samo da Vam šapnem-ponedjeljak i dalje može biti puno gori..I meni vama.. Ne dopustite da vam trenutne boli ukradu sutrašnje radosti...Jer to će biti samo vašom krivicom...Ne tješite se tuđim gorim situacijama, već budite svjesni svojih radosti, velika je razlika..Da, život je kao ponedjeljak - banana,žut i u obliku osmijeha. Kako si tko odabere - opisala je svoje stanje Nika.

