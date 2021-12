Bivša supruga podijelila detalje o posljednjim trenucima preminulog glazbenika: 'Znao je da se neće izvući'

Još uvijek ne prestaju reakcije na smrt pjevača najpoznatijeg klasičnog multinacionalnog kvarteta Il Divo, Carlosa Marína. Oglasila se sada i njegova bivša supruga Geraldine Larrosa, koja je s glazbenikom ostala u dobrim odnosima iako od 2009. nisu bili u braku. Larrosa je ispričala detalje o zadnjim trenucima Carlosova života.

"Prije nego što je intubiran rekao mi je zbogom, znao je da se neće izvući. To je bio najtužniji prizor u mom životu", kroz suze je izjavila Larrosa. "Nazvao me i rekao mi da me ludo voli, da sam bila žena njegovog života. Zamolio me da se brinem o njegovoj obitelji. Pandemija mi ga je uzela" kazala je.

Inače, Marín je imao samo 53 godine kada je preminuo. Vijest o smrti potvrdili su neutješni članovi skupine na društvenim mrežama. Britanski mediji prenose da je preminuo od posljedica koronavirusa. "S tugom u srcu vas obavještavamo da je naš prijatelj i partner Carlos Marin preminuo. Nedostajat će prijateljima, obitelji i obožavateljima. Osoba takvog glasa i osobnosti se više neće ponoviti" stoji u objavi na Twitteru.

Carlos je prošli tjedan bio stavljen u induciranu komu nakon prijema u bolnicu u Manchesteru. Imao je probleme s razinom kisika, ali ostale informacije o bolesti nisu tada bile poznate. Priključen je na respirator i njegovo stanje je bilo ozbiljno. Ova vijest stigla je nekoliko dana nakon što je Il Divo otkazao nastavak svoje turneje u Ujedinjenom Kraljevstvu do 2022. godine zbog bolesti, no nisu otkrili detalje.

- Izuzetno nam je žao zbog naših obožavatelja, ali veselimo se povratku na turneju u novoj godini i vidjeti vas sve idućeg Božića- stoji u priopćenju. Inače, Il Divo je megahit crossover grupa koja se proslavila milijunima prodanih albuma, hitovima na prvim mjestima svjetskih top ljestvica, a u svojoj kolekciji imaju mnogobrojne zlatne i platinaste nagrade. Smatraju se pionirima 'popere', a prodali su preko dva milijuna karata za svoje koncerte diljem svijeta. Priliku ih je imala slušati i publika u Hrvatskoj, a Carlos tada nije skrivao da je očaran ljepotom Hrvatica.

- Zagreb je predivan, ali žene su nevjerojatne. Takva ljepota ne viđa se svaki dan. Samo zbog njih mogao bih živjeti kod vas- rekao je Carlos tada, a s njim su se složili i kolege. Sastav Il Divo postoji od 2003. godine, a spojio ih je Simon Cowell.

