Bivša supruga Mate Rimca u prvom intervju nakon razvoda: Kako sam se religiozno držala tog dišpeta na putu

Katarina Lovrić, bivša supruga Mate Rimca u svom prvom intervju nakon razvoda govorila je o tome kako je biciklom krenula na

Camino de Santiago te je tijekom deset dana, prešla 852 kilometra od Saint Jean Pied de Porta do Santiaga. - Nakon što sam prošle godine odradila portugalsku turu od 630 km, došla je ideja da odradim i francusku turu od 850 km. Ovaj put “akustičnom” pedalom. Volim izazove, aktivna sam u sportu pa sam se htjela okušat i u poznatoj Camino stazi - ispričala je za Net.hr i otkrila kako je s njom bila njezina prijateljica Matea. Prisjetila se i koji je od trenutak bio izazovan i težak.

- Najveća borba je bila ona u glavi, koliko još uzbrdica, koliko makadamskih puteva. Recimo jedna od situacija s puta je trenutak kad smo ostali bez vode. Biciklirale dobar dio makadama, jedva dočekale doći u “civilizaciju”. Stigle u malo mjesto, ali ulovile i Siestu. Čekajte samo da svojim dalmatincima donesem taj običaj. A-La gušta! Al' da, taj tren sam izbeštimala i siestu i tko je došao na ideju uopće da nitko ništa ne radi i da im ništa ne radi i da... dobila sam vodu. Zašutih. Prepristojno onako da sam požalila što sam požalila siestu. Onda je počela fiesta. Voda je tu, idemo dalje. Gas, gas - prisjetila se Katarina. Rekla je kako joj odustajanje nije bila opcija i iako su joj neki govorili kako je deset dana premalo za takvu kilometražu bila je uporna i znala je da će uspjeti.

Prije braka Mate Rimac i Katarina Lovrić bili su prijatelji 17 godina, a na svadbi su služili vegetarijanska jela

- Proradi dišpet. Jao kako sam se samo religiozno držala tog dišpeta na putu. Zovite me mala o’dišpeta. - ispričala je Katarina. Krajem lipnja prošle godine sve je šokirala vijest o razvodu poduzetnika i inovatora Mate Rimca i njegove supruge Katarine Lovrić. Nakon tri godine braka, svatko je krenuo svojim putem, a mediji su se tada, usprkos nedostatku informacija o razlozima razlaza ovog dvojca, prisjećali njihova početka i zajedničkih javnih pojavljivanja. Katarina, kao i Mate, podrijetlom je iz Livna u Bosni i Hercegovini, studirala je marketing na jednom privatnom zagrebačkom fakultetu, a suprugu je bila velika podrška u svim projektima te su zajedno radili u njegovoj tvrtki koja niže samo genijalne projekte i velike uspjehe. Naime, ovaj bračni par izrekao je sudbonosno "da" u svibnju 2021. godine, kada su pred tridesetak uzvanika izmijenili bračne zavjete u Villi Dalmacija u Splitu. Dva mjeseca kasnije organizirano je i crkveno vjenčanje u Livnu. Tema vjenčanja bila je priroda, a uređenje dvorane za svadbeno slavlje bilo je u znaku te teme, pa je staklenu dvoranu krasilo 150 bala sijena. Prema mladenkinoj želji, goste su tada zabavljali Bajaga i Zabranjeno pušenje.