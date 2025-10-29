Naši Portali
BILO JE IZAZOVNO

Bivša supruga Mate Rimca u prvom intervju nakon razvoda: Kako sam se religiozno držala tog dišpeta na putu

29.10.2025.
u 19:30

Katarina Lovrić podijelila je dojmove kako je biciklom krenula na  Camino de Santiago te je tijekom deset dana, prešla 852 kilometra od Saint Jean Pied de Porta do Santiaga

Katarina Lovrić, bivša supruga Mate Rimca u svom prvom intervju nakon razvoda govorila je o tome kako je biciklom krenula na 
Camino de Santiago te je tijekom deset dana, prešla 852 kilometra od Saint Jean Pied de Porta do Santiaga. - Nakon što sam prošle godine odradila portugalsku turu od 630 km, došla je ideja da odradim i francusku turu od 850 km. Ovaj put “akustičnom” pedalom. Volim izazove, aktivna sam u sportu pa sam se htjela okušat i u poznatoj Camino stazi - ispričala je za Net.hr i otkrila kako je s njom bila njezina prijateljica Matea. Prisjetila se i koji je od trenutak bio izazovan i težak. 

- Najveća borba je bila ona u glavi, koliko još uzbrdica, koliko makadamskih puteva. Recimo jedna od situacija s puta je trenutak kad smo ostali bez vode. Biciklirale dobar dio makadama, jedva dočekale doći u “civilizaciju”. Stigle u malo mjesto, ali ulovile i Siestu. Čekajte samo da svojim dalmatincima donesem taj običaj. A-La gušta! Al' da, taj tren sam izbeštimala i siestu i tko je došao na ideju uopće da nitko ništa ne radi i da im ništa ne radi i da... dobila sam vodu. Zašutih. Prepristojno onako da sam požalila što sam požalila siestu. Onda je počela fiesta. Voda je tu, idemo dalje. Gas, gas - prisjetila se Katarina. Rekla je kako joj odustajanje nije bila opcija i iako su joj neki govorili kako je deset dana premalo za takvu kilometražu bila je uporna i znala je da će uspjeti. 

Prije braka Mate Rimac i Katarina Lovrić bili su prijatelji 17 godina, a na svadbi su služili vegetarijanska jela
Zagreb: Dodjela nagrade za EY poduzetnika godina
1/31

- Proradi dišpet. Jao kako sam se samo religiozno držala tog dišpeta na putu. Zovite me mala o’dišpeta. - ispričala je Katarina. Krajem lipnja prošle godine sve je šokirala vijest o razvodu poduzetnika i inovatora Mate Rimca i njegove supruge Katarine Lovrić. Nakon tri godine braka, svatko je krenuo svojim putem, a mediji su se tada, usprkos nedostatku informacija o razlozima razlaza ovog dvojca, prisjećali njihova početka i zajedničkih javnih pojavljivanja. Katarina, kao i Mate, podrijetlom je iz Livna u Bosni i Hercegovini, studirala je marketing na jednom privatnom zagrebačkom fakultetu, a suprugu je bila velika podrška u svim projektima te su zajedno radili u njegovoj tvrtki koja niže samo genijalne projekte i velike uspjehe. Naime, ovaj bračni par izrekao je sudbonosno "da" u svibnju 2021. godine, kada su pred tridesetak uzvanika izmijenili bračne zavjete u Villi Dalmacija u Splitu. Dva mjeseca kasnije organizirano je i crkveno vjenčanje u Livnu. Tema vjenčanja bila je priroda, a uređenje dvorane za svadbeno slavlje bilo je u znaku te teme, pa je staklenu dvoranu krasilo 150 bala sijena. Prema mladenkinoj želji, goste su tada zabavljali Bajaga i Zabranjeno pušenje. 

Ključne riječi
showbiz Mate Rimac Katarina Lovrić

