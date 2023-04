Bio je zvijezda 'Zabranjene ljubavi', a sada je proslavio 40. rođendan i otkrio koliko se promijenio

Prošlo je gotovo dva desetljeća otkako je serija 'Zabranjena ljubav' prikovala brojne gledatelje pred malim ekranima i osvojila njihova srca. A u izvornoj glumačkoj postavi bio je i glumac Zoran Pribičević (40) koji je tumačio lik Danijela Lončara. Pribičević je ovih dana proslavio 40. rođendan, a na slavlju su bila i neka poznata lica među kojima su glumac Jan Kerekeš, ali i Zoranov kolega iz serije, glumac i fitness trener Mario Valentić. "Lagano četiri banke. Ako se osjećate staro, nemojte!" napisao je uz fotke na kojima je pokazao svojim pratiteljima dio rođendanske atmosfere.

Pribičević je daleko je dogurao od prvog pojavljivanja u seriji davne 2004. godine. I danas se bavi glumom, a mogli smo ga vidjeti u poznatim hrvatskim serijama poput “Larinog izbora” ili “Mamutice”, čuti njegov glas u sinkroniziranim crtanim filmovima ili gledati ga na kazališnim daskama. Glumio je i u stranim produkcijama, a brojne roditelje oduševio je i aplikacijom 'Pričalica' koju je sam osmislio.

Njegov lik Danijel Lončar u seriji 'Zabranjena ljubav' bio je miran, pozitivan i emotivan dečko iz susjedstva, a Zoran kaže da je takve najteže glumiti. “Danas bih ga odigrao potpuno drukčije, ali u tom trenutku nisam mogao bolje. Bili smo mladi i bačeni u to”, rekao je jednom prilikom Zoran. Iako je nestao u morskim bespućima nakon druge sezone, nije i s televizijskih ekrana. Osim što se bavi glumom, Zoranova strast je i tjelovježba čime je sliku neiskusnog Danijela zamijenio slikom zgodnog, zrelog muškarca. Priznaje da ga i danas znaju prepoznati zbog uloge u seriji, iako se otprve ne mogu sjetiti odakle. Koliko se zabavljao za vrijeme snimanja i da mu je serija ostala u dobrom sjećanju, pokazuje objavljivanjem fotografija na kojima su on i bivši kolege pa se prisjećaju i komentiraju neke od najdražih trenutaka na setu i u seriji.

I danas ga mnogi prepoznaju upravo po toj ulozi, no njemu to ne smeta ni najmanje. – Ne smeta mi to nimalo. To je ipak bila moja prva velika uloga, bio sam vrlo mlad i neiskusan, ali iskustvo, poznanstva i atmosfera s tih snimanja nešto je što ću zauvijek nositi sa sobom – rekao je Zoran Pribičević jednom prilikom za Večernji list.

