Bila je priroda ljepotica i protivnica estetskih zahvata, a obožavatelji sada komentiraju njezino 'zaleđeno lice'

Američka glumica i zvijezda serije "Seks i grad" Kristin Davis (57) pojavila se na eventu CNN Heroes: An All-Star Tribute, koji je za vikend održan u Muzeju američke povijesti u New Yorku i obožavatelje još jednom iznenadila svojim ''zaleđenim lice''. Iako nikada nije pričala o estetskim zahvatima koje je napravila, fanovi često komentiraju kako nekad omiljena slatkica više ne nalikuje na sebe.

Za ovu prigodu Kristin je odabrala elegantnu plavu haljinu koja je istaknula njezinu sjajnu figuru, a spremno je pozirala okupljenim fotografima. Ranije ove godine progovorila je i o starenju pred kamerama te priznala kako joj nije lako gledati mlađu sebe na malim ekranima.

Foto: Charles Guerin Kristin Davis attends the CNN Heroes All Star Tributes at The American Museum of Natural History in New York City, NY, USA on December 11, 2022. Photo by Charles Guerin/ABACAPRESS.COM Photo: Guerin Charles/ABACA/ABACA -Mogu govoriti samo za sebe, ali starenje pred kamerama i uspoređivanje s puno mlađom verzijom sebe može biti ekstremno stresno- rekla je glumica u jednom intervjuu.

Podsjetimo, glumica je još 2018. godine izjavila da se boji igle, komplikacija i konačnih rezultata koji se ne bi mogli popraviti te kako svoj izgled ne želi mijenjati odlascima na estetske zahvate no čini se kako je ipak promijenila svoje mišljenje.

Kristin se u ulozi Charlotte York koja joj je obilježila karijeru prvi puta pojavila 1998. godine, nakon gotovo dva desetljeća serija se vratila na male ekrane i podijelila mišljenje publike. Uz Kristen u novim epizodama pojavile su se Sarah Jessica Parker i Cynthiju Nixon dok je Kim Cattrall odlučila da više neće utjeloviti lik Samanthe Jones.

