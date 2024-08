Bila je milijarderka, a sada ima nulu na računu: Bivši suprug rekao je da je postala čudovište nakon plastičnih operacija

Jocelyn Wildenstein (82) u javnosti je dobila nadimak žena mačka zbog izgleda svog lica koje je nakon brojnih estetskih operacija postalo izobličeno. Sada je na Instagramu objavila sliku na kojoj se vidi kako je izgledala prije svih operacija. Jocelyn je bila prava ljepotica koja je izgledom konkurirala poznatim hollywoodskim glumicama tog vremena.

Njezina avantura s estetskim zahvatima je započela još dok je bila u braku s Alecom Wildensteinom i prvom operacijom je zategla područje oko očiju jer se suprugu stalno žalila kako joj oči izgledaju vrećasto i željela ih je poboljšati. Nakon toga su uslijedili zahvati koji su joj uništili lice, a njezin bivši suprug prvi je progovorio o njezinim zahvatima u namjeri da je ocrni u javnosti. U intervjuu za Sunday Times koji je izašao prošle godine, Jocelyn je tvrdila da je Alec, koji je umro 2008., krivio njene plastične operacije za raspada braka, te je rekao kako svoju suprugu nije mogao više prepoznati.

Bivšeg supruga je upoznala 1977. godine u Nairobiju gdje je bila s prijateljima na safariju. par je imao dvoje djece, Diane i Aleca Juniora. Nakon 20 godina zajedničkog života Jocelyn je tražila razvod, a kao razlog je navela suprugove preljube.

- Postalo je previše očito. Bio je s mladim djevojkama i vodio ih je u iste restorane u koje smo išli zajedno. Opće nije bilo diskrecije - rekla je za medije. Alec je, s druge strane jednom rekao: - Postala je čudovište... ne prepoznajem je.

No, glasine o tome da ju je suprug, ljubitelj mačaka, zapravo natjerao da ide na operacije kako bi imala mačkasti izgled lica u javnosti se šire još i danas. Jocelyn je, inače, u brakorazvodnoj parnici dobila 2.5 milijuna dolara, a svake godine joj je bilo garantirano da će dobiti 100 milijuna dolara. No, 2015. godine to je prestalo jer ju je Alecova obitelj odlučila skinuti s platne liste. Tri godine kasnije Jocelyn je rekla da je bankrotirala. Sada kaže da prihode nema već godinama, te da na računu ima nula dolara. Kako bi ponovno zaradila snimila je dokumentarac za HBO, a planira i snimiti reality show o svojem životu koju bi producirao tim koji je radio seriju 'Keeping Up With the Kardashians'.

Jocelyn je rekla u nekoliko navrata kako ona nije bila na zahvatima koji su toliko promijenili njezino lice, tvrdi da se s godinama samo promijenila, ali stručnjaci tvrde kako je imala brojne operacije. Navode kako je sigurno operirala gornje i donje kapke, podizala je obrve, zetazala lica, injekcijama botoksa je povećala usne, povećala je bradu, ima implantate u obrazima....

