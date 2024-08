Bolna životna priča Hanke Paldum: Dva puta je doživjela kliničku smrt, a sin joj je doživio veliku tragediju

Regionalna pjevačica Hanka Paldum, poznatija kao kraljica sevdaha svoj privatan život i djecu skriva od očiju javnosti, a rijetko priča i o svom životnom putu. Odrasla je u mjestu Čajniče na krajnjem istoku Bosne i Hercegovine na granici sa Crnom Gorom odakle se preselila u Sarajevo kada je krenula u srednju školu.

- Mladost i tinejdžerski dani su period kada se bude ljubav i prve emocije. Imala sam simpatije, a uvijek su me privlačili fini i kulturni dečki koji su se na neki način izdvajali iz mase. U to vrijeme nije bilo pristojno javno izražavati emocije jer bi nas obuzeo sram i neugoda. Bilo je puno tipova koji su me pokušavali osvojiti i koji su bili zainteresirani za mene, ali ja sam ih izbjegavala jer sam se bojala ljubavi, znajući što ona podrazumijeva. Moj prvi dečko je zapravo bio moj muž, s kojim sam se u početku samo družila - ispričala je jednom Hanka o svom suprugu Muradifu.

Njih dvoje vjenčali su se 1976. godine i zajedno su osnovali producentsku kuću i u dobili su dvoje djece. Hanka je kći Minellu rodila 1981. godine, a pet godina kasnije rodila je sina Mirzu. Oba poroda su bila teška i pjevačica je doživjela kliničku smrt o čemu je pričala u javnosti jednom prigodom.

- Imala sam jako teške porode, a tijekom oba sam doživjela kliničku smrt zbog zdravstvenih komplikacija. Teže mi je bilo s Mirzom kad sam bila mrtva nekoliko minuta, čega se nerado sjećam. Majčinstvo sam doživljavala kao prirodan slijed stvari u životu i uvijek sam se prvenstveno smatrala ženom i majkom, a tek onda umjetnicom. Glazbu sam smatrala dijelom sebe, nikada nisam posvećivala posebnu pažnju karijeri niti se opterećivala poslovnim uspjesima, već mi je bilo važnije djecu izvesti na pravi put. Minella mi je uvijek bila desna ruka, velika pomoć, a pogotovo dok je bila mala mogla sam se osloniti na nju. - ispričala je jednom poznata pjevačica.

Njezinu sinu Mirzi se 2015. godine dogodila velika tragedija. Doživio je prometnu nesreću nakon koje je osuđen na dvije godine zatvora. - Teško mi je kao što bi bilo svakoj majci, ali tu emociju držim za sebe. Mnogi moju nesreću zloupotrebljavaju, ali se ne osvrćem na takvo nešto. Moj je sin dobro, u jednu ruku, iako ne može biti dobro zato što je u zatvoru - kazala je tada Hanka Paldum.