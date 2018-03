Šok u BB-u: ušlo 6 ljudi, Nikola izbačen, Tomislav u tajnoj kući

Večerašnja emisija Big Brother bila je puna iznenađenja. Luciano Plazibat (19) iz Solina ušao je u kuću prema odluci samih stanara na temelju videozapisa, a kuću je napustio Nikola Vidović, popularni Nixara. Luciano je nakon ulaska morao izabrati još jednu osobu koja napušta kuću, a on je izabrao Tomislava - no na kraju se ispostavilo da Tomislav zapravo nije potpuno izbačen, već ulazi u tajnu kuću. U kuću je večeras uz Luciana ušlo još petero stanara - Karla Jakelić, Marin Novaković, Ana-Marija Brdek, Ana Krištof i Nikola Sedlar - koji su završili u tajnom dijelu kuće.

Nakon što je nakon razgovora s voditeljicom Antonijom Blaće Luciano krenuo put kuće, u prilogu smo se još jednom podsjetili kako je BB, nakon što su se stanari mjesec dana oglušivali na njegova upozorenja, odlučio poduzeti malo drastičnije mjere te ih početi novčano kažnjavati za svaku pogrešku. Posebno se istaknuo Luka Rok zbog čijih je brojnih pogrešaka oduzeto čak 10 000 kuna od ukupne novčane nagrade, a 23-godišnjak je usto izravno nominiran za ispadanje sljedećeg tjedna.

Antonija je najavila kako je Luciano spreman za ulazak u kuću, a tamo su ga dočekali oduševljeni stanari.

Ovo su svi novi stanari:

Luciano Plazibat dolazi iz Solina, a trenutno studira novinarstvo. Smatra da je bolji od drugih u plesnom umijeću, glazbenom znanju i imitiranju drugih osoba. Njegovi ga prijatelji, kaže, smatraju tvrdoglavom, hiperaktivnom i iskrenom osobom, a najviše od svega mrzi dvoličnost i ljubomorne djevojke. Razlog njegove prijave u show je novo iskustvo, ali i činjenica da je još od djetinjstva pratio sve prethodne sezone BB-a.

Antonio u suzama zbog Luce

Antonio iz Big Brothera ranije je kroz suze objasnio razlog zbog kojeg više ne može izdržati u kući.

- Muči me situacija s Lucijom! Ona fizički i karakterno izgleda identično kao moja prva djevojka, kojoj sam ja radio to što ona radi meni. Tu sam djevojku ostavio zbog toga što sam bio ucijenjen hoćemo li se zaručiti ili prekinuti. I prekinuo sam tu vezu, a tri mjeseca nakon ponašao sam se prema njoj kako se ona sada ponaša prema meni - započeo je svoju ispovijest mladi Križevčanin.

- Mislim da je to neka karma. Odnosno mislim da je to moja kazna i baš zato što mi se baš to događa ovdje i u ovom trenutku. Otkad sam ovdje, razbijam glavu time i kočim sebe. Znači mozak mi je preopterećen. Samo razmišljam o tome i mislim da sve ovo više nema smisla - zaključio je Antonio plačući. Cijela situacija unijela je tužnu atmosferu u kuću.