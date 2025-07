Bend Ocean of Another objavio je EP i u kratkom vremenu prikupio više od 1,5 milijuna streamova

Bend Ocean of Another novo je ime na našoj sceni, a radi se o grupi koja je osnovana 2022. godine te koju čine mladi ali iskusni glazbenici. Robert Ban Bebek, Josip Pilipić, Dorian Pavlović, Zlatko Štefančić i Sven Marenković stoje iz imena Ocean of Another, a povod za njihove predstavljanje u našem Novom licu jest objava novog EP-a imena "Loneliness of My Kin".

Ovaj EP priča priča priču o ljudskom srcu koje pokušava zacijeliti od trauma iz prošlosti kako bi bilo voljeno i prihvaćeno te sa sastoji od šest pjesma. Uz EP, bend je objavio i videospot za naslovnu pjesmu "Loneliness of My Kin" u kojem se simbolično postavlja pitanje: "Je li to cijena koju plaćamo za smisao?", dok pjesma "No Time Left to Borrow" direktno proziva sustav u kojem živimo.

Inače, glazbeno se EP svrstava u moderan metal/metalcore, a dečki crpe inspiraciju od izvođača kao što su Bad Omens, Falling in Reverse, Thornhill, Motionless in White, Northlane, Bring Me The Horizon, The Plot in You, Silent Planet i Linkin Park.

Također, valja naglasiti i da su Ocean of Another sami pisali tekstove, producirali, miksali i masterirali EP. Svaku pjesmu prati i videospot, a svaki od njih se ističe kao samostalni projekt. Također, Ocean Of Another je u kratkom razdoblju prikupio više od 1,5 milijuna streamova i 16.000 mjesečnih slušatelja na Spotifyju, a njihovi videospotovi ostvarili su približno 300.000 pregleda na YouTubeu, čime su postali jedan od najzanimljivijih modernih metal/metalcore izvođača u regiji. Dodajmo da se ističu i time što su već prve godine svog djelovanja osvojili Ri Rock nagradu "Nove nade". Veliki uspjeh postigli su i na Spotifyju gdje su se zahvaljujući akustičnoj obrati pjesme 'Snuff' grupe Slipknot približili brojci od milijun i pol preslušavanja.

FOTO Kolinda Grabar-Kitarović oduševljava svojim izgledom, a ovako se mijenjala tijekom godina

Valja naglasiti i da je bend svoj debitantski EP "One Day This Pain Will Subside" objavio u ožujku 2024. godine te brzo prikupio hvaljene kritike. U studenom 2024. nastavili su s "Remedy Sessions", reimaginiranim verzijama pjesama "Indigo" i "Embrace the Darkness". Kroz svoju glazbu, Ocean Of Another nudi ruku pomoći i mjesto za povezivanje i liječenje, kako odražava i njihov slogan: "Postanite kap u Oceanu drugog." (Become a drop in the Ocean Of Another). "Samo dijeljenjem svojih iskustava, strahova i boli možemo zacijeliti i prosperirati", poručili su članovi benda.